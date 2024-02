di Erika Noschese

Stop alla metropolitana per circa tre mesi. La conferma, dopo l’indiscrezione lanciata da Le Cronache ormai diversi mesi fa, arriva dal presidente della commissione regionale Trasporti Luca Cascone confermando anche l’interruzione del servizio ferroviario per la linea storica Salerno Napoli. Proprio ieri mattina in Prefettura un tavolo per fare il punto della situazione e cercare di mettere in campo una serie di iniziative per provare a ridimensionare il disagio che vivranno i pendolari. L’interruzione, che prenderà il via a marzo e andrà avanti fino a luglio verosimilmente, servirà ad eliminare l’impianto semaforico a Torrione ma nel frattempo si è a lavoro, parallelamente, anche per l’allungamento della stessa metro che arriverà fino all’aeroporto Salerno Costa d’Amalfi: i lavori dovrebbero partire prossimamente in quanto la gara d’appalto è stata aggiudicata e dunque si entra nel vivo di un intervento particolarmente atteso considerato che da metà luglio ci saranno i primi voli per lo scalo salernitano grazie alla compagnia spagnola Volotea. «Entro quest’estate inizieranno i lavori per l’allungamento della metropolitana, la sospensione del servizio non è dovuto a questo ma per eliminare il semaforo all’altezza di Torrione che fa fermare la metro e l’intervento è reso possibile grazie ai fondi della Regione Campania», ha chiarito il presidente Cascone anticipando che sarà realizzato un binario dedicato che raggiungerà la stazione di Salerno. «Questo consentirà alla metropolitana di essere autonoma negli spostamenti e quando ci sarà l’aeroporto noi avremo il collegamento su binario dedicato da Salerno fino all’aeroporto Salerno-Costa d’Amalfi», ha aggiunto il presidente della commissione regionale Trasporti confermando la sospensione della linea storica Salerno-Napoli a causa della frana di alcuni mesi fa a causa del maltempo. «È una linea importantissima, utilizzata soprattutto verso Napoli, stiamo verificando la competenza dei Comuni per capire chi tra Salerno e Vietri sul Mare dovrà intervenire in tempi rapidi per garantire la riapertura della linea – ha aggiunto Cascone – Con i pendolari abbiamo rinviato ogni discussione su possibili servizi alternativi perchè vorrei avere chiara la situazione per quanto riguarda i tempi di ripristino per poi decidere se e in che modo stravolgere i servizi qualora i tempi dovessero essere eccessivamente lunghi». Dunque solo nelle prossime settimane i pendolari potranno avere un quadro chiaro della situazione rispetto ai loro spostamenti. Intanto, sempre in termini di trasporto ferroviario Rfi ha annunciato che a partire da martedì 13 febbraio 6 nuove corse collegheranno le stazioni di Nocera Inferiore e Salerno, potenziando così l’offerta del trasporto regionale sulla linea storica Salerno – Napoli. I nuovi collegamenti sono stati attivati da Trenitalia in accordo con la Regione Campania, committente del servizio, per venire incontro alle esigenze dei viaggiatori alla luce dell’interruzione in atto tra le stazioni di Nocera Inferiore e Salerno per la presenza di un palazzo pericolante. Inoltre, dal 6 febbraio anche l’offerta bus è stata rinforzata con 11 corse tra Nocera Inferiore e Salerno, con fermate intermedie nelle stazioni di Nocera Superiore, Cava de’ Tirreni, Vietri sul Mare e Duomo Via Vernieri.