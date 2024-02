Salerno ha dato oggi, venerdì 9 febbraio, l’estremo saluto ad Antonio La Monica. Si sono svolti infatti, nel pomeriggio, alle ore 16, nella chiesa nuova di S. Eustachio i funerali del bancario da poco più di un anno in pensione prestato al teatro e alla politica, che si è spento a 68 anni a causa di un malore improvviso, risultato fatale. Chiesa gremita come era prevedibile con tanti esponenti della politica salernitana sia attuale che passata, ma anche tanti attori e attrici oltre i vari operatori teatrali che si sono incrociati con La Monica durante il suo percorso artistico e politico. Lacrime e commozione, incredulità per la scomparsa improvvisa per uno dei cultori del teatro eduardiano. Antonio La Monica ha vissuto negli anni d’oro del teatro salernitano incrociandosi con Alessandro Nisivoccia, Gino Esposito e Annabella Trapassi, oltre che esponente del gruppo La Rotonda di Claudio Tortora. Da ricordare uno degli ultimi lavori di La Monica ovvero Natale in Casa Cupiello messo in scena al Teatro Arbostella nel dicembre del 2022 dove furono tanti gli applausi per Antonio e il suo gruppo. Gli stessi applausi che hanno salutato il feretro nella triste giornata di oggi.