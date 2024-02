Molto più di una sfida salvezza. La ventiquattresima giornata di Serie A si apre con l’incontro tra Salernitana ed Empoli, rispettivamente l’ultima e la penultima classificata del massimo campionato italiano. Calcio d’inizio in programma alle ore 20:45 allo stadio “Arechi”.

Inzaghi che può contare dalla prossima anche su Manolas, ufficializzato oggi, punta in difesa su Boateng centrale affiancato da Pierozzi e Pellegrino. (Pasalidis infortunato ne avrà per un mese). In mediana Zanoli a destra e Bradaric a sinistra con Maggiore e Basic centrali. Kastanos e Candreva supporteranno Dia. Parte dalla panchina il rientrante Coulibaly.

Nicola, ex di turno molto atteso dopo la storica salvezza in granata di due anni fa, punta su Bereszynski, Ismajli, Luperto; Gyasi in difesa, Grassi, e Maleh mediani, Cacace, Zurkowski e Cambiaghi dietro Cerri. Arbitra Mariani di L’Aquila

Salernitana (3-4-2-1): Ochoa; Pierozzi, Boateng, Pellegrino; Zanoli, Maggiore, Basic, Bradaric; Candreva, Kastanos; Dia. A disposizione: Costil, Allocca, Sambia, Martegani, Simy, Gomis, Weissman, Coulibaly, Ikwuemesi, Tchaouna, Vignato, Pirola, Legowski. Allenatore: Filippo Inzaghi.

Empoli (3-4-2-1) Caprile; Bereszynski, Ismajli, Luperto; Gyasi, Grassi, Maleh, Cacace; Zurkowski, Cambiaghi; Cerri. A disposizione: Perisan, Berisha, Goglichidze, Pezzella, Shpendi, Kovalenko, Niang, Cancellieri, Fazzini, Destro, Bastoni. Allenatore: Davide Nicola.

Arbitro: Maurizio Mariani della sezione di Aprilia