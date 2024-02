di Enzo Sica

Un bancario da poco più di un anno in pensione prestato al teatro e alla politica. Questo potrebbe essere lo slogan per Antonio La Monica 68 anni che ieri ci ha lasciato a causa di un malore improvviso, risultato fatale. Un grande dolore la sua perdita espressa dai familiari ma anche dai tanti amici di Antonio che non volevano credere alle prime frammentarie notizie arrivate nel pomeriggio. Il sindaco di Baronissi, Gianfranco Valiante è stato uno dei primi a scrivere un post struggente: “persona leale e perbene, grande passione per la politica, il teatro, per la Salernitana”. Ha continuato Valiante: “ho condiviso con Antonio dal 2001 cinque anni di politica al Comune di Salerno in una bella esperienza amministrativa che ci ha consentito una bella e profonda amicizia. Ultimamente Antonio era tornato a tempo pieno a dedicarsi alla sua passione giovanile, il teatro che ha sempre amato. E’ stato di scena più volte anche a Baronissi. Un salernitano vero, un’altra grave perdita per la città”. Parole molto belle quelle di Valiante così come quelle di un grande attore come Claudio Tortora che ha visto esibirsi nel suo teatro il Ridotto di via Fabrizio Pinto Antonio per anni in spettacoli apprezzati e seguiti da tanti salernitani visto che ha fatto parte della sua compagnia: “Tante risate e tantissimo divertimento donato al pubblico. Con la Rotonda abbiamo costruito un percorso importante, di carattere nazionale. Caro Antonio, te ne sei andato in pena solitudine, con al tuo fianco l’amatissimo Francesco. Non è facile parlare di te, al passato compagno di tanti fatti artistici. Preferisco ricordarti con il tuo sorriso che accompagnava sempre la tua presenza, con la tua grande passione per il teatro che diventava esuberante tanto era forte in te il sentimento per questa disciplina – ha scritto Tortora, patron del Premio Charlot e da sempre legato a La Monica – Non mi vengono parole in questo momento tanto sono colpito dalla notizia ferale. Con te va via una delle figure storiche del panorama teatrale salernitano, ma anche l’amico di sempre, che ha rappresentato anche un riferimento, ricordando il tuo passato di funzionario di banca ed anche di figura popolare, per la tua presenza in Consiglio Comunale. Che la terra ti sia lieve, noi restiamo sbigottiti per la tua prematura scomparsa, ma anche addolorati perché non potremmo continuare a pensarti come fino a qualche ora fa, presente ed attivo più che mai. Con tanto affetto”.

Il suo lavoro per anni dapprima alla ex Cassa Rurale ed Artigiana, poi divenuta Banca di Salerno, istituto di credito cittadino, non gli ha fatto mai mettere da parte il teatro che lui tanto amava e che ha sempre continuato a seguire con tanto successo riscuotendo apprezzamenti notevoli per le sue esibizioni. Negli ultimi tempi stava preparando con la sua compagnia il capolavoro di Eduardo “ditegli sempre di si”. E’ stato sul palco a provare, malgrado enormi problemi di salute fino a dieci giorni fa. Poi purtroppo perdurando tali problemi è stato costretto ad annullare i suoi impegni. Nonostante tutto è stato sempre prodigo di consigli per tutti, compreso il figlio Francesco, che portava il nome del nonno ex dirigente del comune di Salerno, che ha ereditato da papà Antonio la passione per le sacre tavole. Attualmente Francesco è redattore del sito solosalerno.it e per il sito lebombedivlad.it e, come papà Antonio ha ereditato anche la passione per i colori della Salernitana. Oggi pomeriggio alle ore 16 nella chiesa nuova di S.Eustachio l’ultimo saluto al caro amico Antonio. Condoglianze alla moglie, Filomena, a Francesco, alle sorelle Emma e Fabiola, ai cognati, ai nipoti. Ci saranno tantissimi amici che lo hanno conosciuto e gli hanno voluto bene.