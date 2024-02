La gestione dei servizi cimiteriali passa alla società Sistemi Salerno-Servizi utility Srl. Questo almeno è l’obiettivo della giunta comunale di Salerno che intende sottoporre la proposta al consiglio comunale, non ancora calendarizzato ma verosimilmente in programma verso la fine del mese di febbraio. La società non si è fatta trovare impreparata e ha già presentato il piano economico. Di fatti, a seguito della “delibera di Giunta Comunale n.213 del 21/06/2023” con la quale l’Ente ha stabilito, quale atto di indirizzo per gli Uffici del Settore Strutture Comunali, di attivare l’istruttoria finalizzata all’affidamento in house dei servizi cimiteriali alla Sistemi Salerno – Servizi Utility s.r.l. sono state avviate, attraverso riunioni ed approfondimenti con i competenti uffici comunali, le attività funzionali alla definizione delle modalità di erogazione del servizio e dei relativi costi necessari al corretto espletamento del servizio dato in affidamento. Il presente Piano Economico è stato sviluppato a seguito dell’analisi dei costi sostenuti dal Comune di Salerno negli ultimi due anni (2022 e 2023), come forniti dal “Settore Bilancio, Ragioneria e Società Partecipate”. Per le altre spese di trasporti funebri il costo è di 12mila euro, per il noleggio del veicolo funebre invece mille euro mensili sulla base dell’attuale contratto, tremila euro per la telefonia e oltre mille per internet. Costi, questi, stimati sulla base degli attuali contratti di titolarità della società che prevedono 8.520 euro per il parco auto e duemila euro di manutenzione, oltre ai 60mila euro di manutenzione ordinaria, 5mila per il personale e dodicimila altri costi. In totale, la società Sistemi Salerno-Servizi utility Srl chiede al Comune d Salerno 648.648 euro per le operazioni cimiteriali, quasi 67mila euro per la custodia e la vigilanza, oltre 130mila per servizi di manutenzione e quasi 80mila per il servizio di governo. Sarà poi il consiglio comunale a decidere se procedere con questa operazione che ha l’obiettivo di riqualificare i servizi, soprattutto in un periodo storico particolare dove non sono mancate le polemiche per la gestione dei servizi cimiteriali.