Nonostante i tentativi, evidentemente mal riusciti, del sindaco Roberto Antonio Mutalipassi, ad Agropoli si riaccende il dibattito sull’autovelox. Nei giorni scorsi, la polizia locale guidata dal comandante Antonio Rinaldi, ha installato sulla Cilentana delle videocamere il cui scopo è quello di raccogliere dei dati da inviare alla Prefettura di Salerno. In seguito, excusatio non petita del primo cittadino, si valuterà se, quando e come montare un autovelox.

Nel merito, interviene l’avvocato Giuseppe Russo che in passato si è più volte speso per la questione relativa a quella che un tempo era la macchina installata dall’ente comunale. «L’autovelox ritorna – le sue parole – questa pessima amministrazione ha deciso di rimarcare la stessa penosa strada della precedente (guidata da Adamo Coppola, ndr). Quanto detto dal sindaco e dai suoi è una pagliacciata. Io avevo il sospetto che ritornasse da quando hanno iniziato ad effettuare i lavori al guardrail dato che il Ministero dei Trasporti lo aveva dichiarato non a norma».

In seguito, il legale dichiara che si attiverà fin da subito affinché non ci sia nemmeno una multa: «Si farà subito l’accesso agli atti al comune di Agropoli, alla Prefettura di Salerno, l’Anas. Qui c’è un problema: tra Agropoli nord e Agropoli sud il limite è di 50 chilometri all’ora, ma la storia insegna che il limite può essere ad 80. Se dovesse essere montato un autovelox oggi, non sarebbe a norma di legge perché sarebbe tarato su quel limite». L’avvocato Russo, infine, chiede aiuto agli agropolesi per far fronte comune: «Associazioni, comitati, cittadini – dice – fate l’accesso agli atti. Non fatemi essere un triste eroe, dobbiamo muoverci tutti insieme per dare una risposta seria, concreta e precisa. Dobbiamo bloccare questa ennesima iniziativa per fare cassa e dobbiamo fare in modo che non arrivino multe, non debbono arrivare sanzioni». In conclusione, c’è spazio anche per l’ironia: «Fossimo stati in Veneto ci avrebbe pensato Fleximan – ironizza – ma siamo in Campania e dobbiamo vedercela da soli». Già poco tempo fa, l’avvocato Russo si era espresso già sulla città di Agropoli quando il focus della questione era quello delle multe del 2017, arrivate proprio da un altro autovelox, e riportate in vita dal comandante.

Elemento, questo, che si aggiunge al suo curriculum nel quale si leggono la nomina a capitano di Valentina Nastari, moglie del presidente del consiglio Franco Di Biasi, l’installazione in città di attraversamenti pedonali non a norma e la modifica del piano parcheggi in città, con tanto di ira dei pendolari che viaggiano in treno. Dunque, l’autovelox tornerà? Solo il tempo potrà dare una risposta certa e definitiva, stando anche a quanto accadrà, ma pare che la strada sia già segnata e che il futuro possa essere proprio quello paventato da Giuseppe Russo.