di Oreste Mottola

Cotugno, il vigile urbano tanto aristocratico quanto impiccione della fiction Rai “Un posto al sole”, è impersonato da Walter Melchionda, da Castelluccio Cosentino piccola borgata di Sicignano degli Alburni. Sono pronti i nuovi episodi che i telespettatori vedranno nella nuova stagione televisiva che si è appena aperta. La serie è tra le più seguite. a soap opera più longeva della televisione italiana, quasi sempre si piazza al primo posto nella classifica degli ascolti di Rai 3. Walter però continua a fare il pendolare, partenza in bus alle 5 di mattina, quando è ancora buio, alla volta di Napoli. Non ha mai voluto lasciare il suo paesino che nell’ultimo mezzo secolo è passato da duemila abitanti a poco più di un centinaio. “Siamo più di una Roscigno Vecchia e meno di Pompei”.

Lui è attore e musicista, in passato è stato operaio in una delle fabbriche del vicino polo industriale di Buccino ed assessore presso il suo comune. “Castelluccio è la mia isola felice dove torno sempre quando non sono costretto a stare fuori per gli impegni di lavoro, per me è il posto più bello del mondo, purtroppo lo spopolamento è inesorabile e adesso siamo in pochissimi a viverci. So dedicando le mie attenzioni a mio fratello che non sta molto bene. Sono ultimo di nove figli e pertanto ho una famiglia davvero numerosa”. Per quanto riguarda “Un posto al sole” dal 2015 ho il ruolo fisso del vigile Cotugno, poi lungo il mio percorso artistico ho avuto la fortuna di incontrare persone straordinarie e una di queste è Nino Frassica che mi ha voluto al suo fianco a Rai Radio Due, nel programma di Rai 1 Dopo fiction e in Don Matteo 11 dove ho ricoperto il ruolo del colonnello Iannelli. Ho fatto 30 anni di gavetta. Ho perso il conto di quante porte mi sono state sbattute in faccia ma fin dall’infanzia ho sempre desiderato fare questo mestiere, ho iniziato a 13 anni facendo il cantante e poi è arrivato tutto il resto. Il mio Cotugno è un personaggio con una sorta di duplice personalità. C’è il Cotugno vigile che ha un aspetto molto goffo e disincantato, sembra quasi scendere dalle nuvole, poi c’è il barone Cotugno che è molto avaro e severo con il suo maggiordomo. In ogni caso non ha molte somiglianze con Luigi”.

SICIGNANO DEGLI ALBURNI

