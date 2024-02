La Civica Amministrazione partecipa al cordoglio per la morte di Antonio La Monica. Ai familiari, amici e compagni d’arte un abbraccio di fraterna solidarietà. Antonio La Monica è stato tra i più vivaci e creativi protagonisti della vita artistica e culturale cittadina. Attore e regista in ogni spettacolo profondeva passione, competenza ed enorme rispetto per il pubblico. Ne ricordiamo anche, con gratitudine, l’impegno profuso come consigliere comunale tra il 2001 ed il 2006. Addio, caro Antonio. Resterai sempre nei nostri cuori