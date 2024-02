Il Presidente Nazionale Avv. Antonio TANZA nomina l’avv. Mario Manzo , come responsabile ADUSBEF per la provincia di Salerno .

Da domani tutti coloro che hanno subito un abuso e/o vessazione da parte del proprio Istituto di credito/ finanziario o dal servizio Postale potranno contare sulla esperienza trentennale della prima Associazione nazionale che si occupa della materia bancaria in modo specifico e professionale , mettendo a disposizione avvocati, tecnici e commercialisti di accertata capacità professionale di settore.

L’obiettivo della associazione consumatori ADUSBEF è quella di offrire e fornire ai cittadini le informazioni e gli strumenti utili, ad aumentare la loro consapevolezza riguardo i propri diritti e agli strumenti di tutela di cui dispongono, ed essere così un valido contributo per orientare le proprie scelte e consumi in tempo di crisi .

L’associazione si occuperà di :

• Banche ( conti correnti , mutui )

• Cessione del quinto dello stipendio e della pensione

• Prodotti delle Poste Italiane ( Buoni postali ecc. )

• Anatocismo

• Usura

• Assicurazioni

• Cartellle Equitalia

• Prodotti finanziari

• Swap

• Pignoramenti immobiliari

• Responsabilità medica

Modalità di accesso : Potranno usufruire dei servizi offerti dai professionisti della Associazione tutti coloro che si iscriveranno il cui costo sarà simbolico di 1 €.

La sede Adusbef è a disposizione degli utenti in Battipaglia alla Via Trieste n. 2 – allo 0828 / 31.95.21 prendendo appuntamento ogni giorno dalle ore 10 alle ore 12.30.