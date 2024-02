Lutto nel mondo del teatro salernitano è morto questo pomeriggio, l’attore regista Antonio La Monica. Conosciutissimo ed apprezzato sia dai colleghi che dal pubblico, Antonio La Monica è stato tra i protagonisti del teatro cittadino e non solo. Ha lavorato per anni al fianco di Claudio Tortora e Gaetano Stella nel gruppo La Rotonda, per poi essere il protagonista della compagnia di teatro amatoriale diretta da Gigino Esposito.

Negli ultimi anni aveva fondato una sua compagnia con la quale si esibiva regolarmente in giro per la città e in provincia. Una delle ultime apparizioni a dicembre del 2022 al teatro Arbostella fondato proprio dall’amico Gigino.

Aveva ricoperto il ruolo di capo ufficio presso Banca di Salerno ed è stato anche consigliere al Comune di Salerno. I funerali venerdì 9 alle 16