La finestra invernale di calciomercato si è chiusa da diversi giorni, ma la Salernitana è ancora in cerca di un difensore svincolato da ingaggiare. Dopo i tentennamenti di Shkodran Mustavi, centrale tedesco classe 1992, si è convinto ad andare a Salerno l’ex Roma Kostas Manolas. Ci siamo per l’arrivo di Manolas alla Salernitana. Il classe 1991, rimasto svincolato lo scorso 16 gennaio dopo aver risolto il contratto che lo legava agli emiratini dello Sharijah, domani sarà a Salerno per definire.

Lo scrive Gianluca Di Marzio sulla sua pagina Facebook