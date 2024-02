La Serie A ritorna in campo dopo la chiusura della sessione invernale di calciomercato, con il ventitreesimo turno di campionato che promette emozioni e sorprese. La giornata inaugurale si è aperta con un’elettrizzante sfida tra Lecce e Fiorentina, con una clamorosa rimonta della squadra pugliese che ha siglato la vittoria nei minuti di recupero, finendo 3-2 a suo favore. Il sabato ha visto due partite in contemporanea alle 15:00, entrambe terminate con un pareggio 0-0 tra Udinese-Monza e Empoli-Genoa. Nel pomeriggio, il Milan di Pioli ha compiuto una rimonta vincente nella trasferta contro il Frosinone, vincendo per 3-2. Il Bologna ha invece dominato il derby contro il Sassuolo, conquistando la vittoria per 4-2. La domenica ha visto il Torino pareggiare 0-0 contro la Salernitana e il Napoli vincere 2-1 contro il Verona. L’Atalanta ha sconfitto la Lazio 3-1, mentre l’Inter ha vinto il Derby d’Italia riflettendo le quote delle scommesse sportive in un a sfida avvincente contro la Juventus con un gol su autorete di Gatti. Per concludere il turno, nella serata di lunedì la Roma ospiterà il Cagliari..

Classifica Attuale

Dopo il ventitreesimo turno, l’Inter guida la classifica con 57 punti, seguita dalla Juventus con 53 e dal Milan con 49. In basso, Salernitana è ultima con 13 punti, mentre Empoli, Cagliari e Sassuolo lottano per evitare la zona retrocessione. La Serie A continua a regalare emozioni e colpi di scena, promettendo un finale di stagione avvincente per tutti gli appassionati di calcio.

Il momento cruciale si avvicina per la Salernitana, con soli quattro giorni rimasti prima dello scontro diretto con l’Empoli. Venerdì, allo stadio Arechi, arriverà l’ex mister Nicola, al comando di una squadra in serie positiva da tre partite e distante più cinque punti dai granata. Oggi, la squadra è tornata ad allenarsi, concentrandosi sul recupero fisico per coloro che hanno giocato ieri. Pippo Inzaghi deve ancora una volta prestare particolare attenzione al reparto difensivo. L’attenzione è ora rivolta agli esami di Triantafyllos Pasalidis, uscito ieri dal campo per un infortunio alla spalla dopo una brutta caduta. L’auspicio è che non sia nulla di grave, ma sicuramente il giocatore salterà la partita contro gli toscani. Lo stesso vale per Gyomber, ancora in fase di recupero dopo un intervento chirurgico per un’ernia addominale.

Le incognite su Pirola e Fazio

Pirola e Fazio potrebbero provare a rientrare, ma verranno valutati con cautela per evitare eventuali ricadute. L’ex Inter sta recuperando da una lesione al bicipite femorale, mentre l’argentino da un problema muscolare al polpaccio. Contro l’Empoli, invece, saranno certamente disponibili Simy, assente ieri per influenza, e Lassana Coulibaly, reduce dall’avventura con il Mali ai quarti di finale della Coppa d’Africa.

Il lavoro nei prossimi giorni

I prossimi giorni saranno cruciali per far crescere la condizione fisica di Dia e per far integrare ulteriormente i nuovi acquisti Pellegrino, Boateng, Vignato, Gomis e Weissman. In particolare, Inzaghi dovrà concentrarsi sulla conoscenza tattica del francese e dell’israeliano, per garantire una migliore integrazione nel gioco della squadra.

Manolas alla Salernitana: il colpo che rafforza la difesa granata

Introduzione: Nel mercato invernale, la Salernitana sembra aver messo gli occhi su un rinforzo di esperienza per la propria retroguardia. Il nome in questione è quello di Kostas Manolas, un difensore greco dalla carriera internazionale. Dialoghi accelerati e un passo decisivo: L’infortunio di Pasalidis ha giocato un ruolo determinante nell’accelerare i colloqui tra le parti. La possibilità di aggiudicarsi le prestazioni di Manolas ha ricevuto un impulso ulteriore, con la prospettiva di un accordo imminente.

Il carisma di Sabatini e il legame con il giocatore

Il direttore sportivo della Salernitana, Sabatini, ha sfruttato il suo carisma e il rapporto pregresso con Manolas ai tempi della Roma. Questo legame personale potrebbe essere stato determinante nell’influenzare la decisione del difensore greco di accettare l’offerta. L’importanza dell’esperienza in difesa: con diversi giocatori chiave infortunati e una necessità urgente di rinforzi in difesa, l’arrivo di Manolas potrebbe rappresentare un’iniezione di esperienza e sicurezza per la Salernitana. La sua presenza potrebbe essere cruciale nel consolidare la retroguardia granata e garantire una maggiore stabilità difensiva per il resto della stagione. L’arrivo di Manolas alla Salernitana rappresenterebbe un colpo importante per il club, confermando l’ambizione della squadra di consolidare la propria posizione in Serie A e garantire una solida performance difensiva per affrontare le sfide future.

Pasalidis sarà sottoposto domani ad accertamenti diagnostici per valutare l’entità del suo infortunio alla spalla. La società teme un’assenza prolungata del giocatore, stimata intorno a un mese e mezzo, se confermato un quadro simile a quello dell’infortunio di novembre di Ochoa in Nazionale. In questo scenario, la Salernitana guarda con crescente ottimismo all’opzione Manolas, la cui firma potrebbe arrivare nelle prossime ore. Sabatini, che ha mantenuto contatti costanti con Manolas sin dai primi giorni di gennaio, ha fatto della sua firma una priorità. Iervolino ha approvato l’extra budget per l’affare, mentre Sabatini ha tessuto la tela per evitare che il Verona, diretta concorrente, si rinforzasse. L’accordo con l’ex napoletano sarebbe fino a giugno, con un rinnovo previsto in caso di salvezza della squadra a cifre più sostanziose.