“Il nostro vero avversario è il sindaco di Napoli, Gaetano Manfredi, non Vincenzo De Luca, che ormai è sul viale del tramonto”. Lo afferma il coordinatore regionale di Forza Italia in Campania Fulvio Martusciello. “Rispondere a De Luca – aggiunge Martusciello – fa solo il gioco di De Luca. Forza Italia e’ interessata a questioni concrete non a sterili polemiche con il presidente della giunta regionale campana. Un’epoca si è chiusa e noi – conclude il responsabile degli azzurri campani – non ci faremo trascinare in uno scontro che non ci appartiene e che non ci interessa”.