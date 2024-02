Un’altra pista investigati- del classe ‘87 di Polla, va porta gli inquirenti Giuseppe Trimarco, del nuovamente nel comune classe ‘92, Viggiano, e amministrato dal sindaco pentastellato Christian Giordano che è anche pre- sidente della Provincia di Potenza. della società Trimarco Led Srls. Nel gennaio dell’anno scorso, dal Comune del sindaco pentastellato Giordano, la liquidazione della fattura presentata lo stesso mese dalla Trimar- co Led Srls, per la somma omnicomprensiva di 9mi- la e 882 euro. Dopo l’affaire cava Peda- li, il rinvio a giudizio del primo cittadino per, in concorso e a vario titolo col responsabile dell’Area amministrativa contabile Adolfo Nappi, maltratta- menti nei confronti di una ex dipendente comunale a tempo indeterminato, un altro filone riguardante un appalto: quello relativo al servizio di addobbo delle strade comunali per le fe- stività natalizie dei mesi di dicembre 2022-genna- io 2023. A dare il parere di regola- rità tecnica, l’ingegnere Claudio Pirollo coinvolto nell’inchiesta della cava Pedali quale responsabile di Area tecnica del Co- mune, poichè, secondo l’accusa e in estrema sin- tesi, formulando una pro- cedura ad evidenza pub- blica non conforme alle disposizioni di legge in quanto non garantiva la segretezza delle offerte, non aveva previsto una apposita seduta pubblica per l’apertura delle offer- te, così violando i princi- pi di parità di trattamento, trasparenza e pubblicità dei procedimenti pubbli- ci. Ciò, secondo l’accusa, al fine di consentire «con- sapevolmente» ad Anto- nio Viggiano la possibili- tà di conoscere e divulga- re informazioni riservate relative alle offerte perve- nute in occasione della ci- tata gara per cava Pedali. Riprendendo le fila del- l’affidamento per gli ad- dobbi natalizi, l’ordinan- za del Gip è stata adottata nella prosecuzione di atti- vità d’indagine coordina- te sempre dalla Procura della Repubblica di Po- tenza, che, come accenna- to, già nel luglio del 2023 aveva portato all’emissio- ne di alcune misure cau- telari personali, «a segui- to di fatti consistenti in al- cune condotte corruttive a carico dei soggetti indica- ti» che, fermo restando il principio di presunzione di non colpevolezza, era- no stati raggiunti dalle mi- sure cautelari sulla base delle convergenti eviden- ze indiziarie raccolte a lo- ro carico con riferimento ad una gara pubblica per l’affidamento a privati dell’attività estrattiva al- l’interno di una cava del Rispetto alla ipotizzata, dalla Procura di Potenza, turbativa d’asta riguar- dante l’iter burocratico fi- nalizzato all’aggiudica- zione della vendita a cor- po del materiale estrattivo depositato presso la cava Pedali di proprietà del Co- mune di Vietri di Potenza, due i nomi in comune: l’uno è quello dell’ex con- sigliere comunale di mag- gioranza Antonio Viggia- no che si dimise a seguito delle emergenze investi- gative, in prima battuta il Gip per lui dispose la mi- sura cautelare del divieto di dimora nel territorio del comune di Vietri di Po- tenza, e l’altro è quello dell’imprenditore Giusep- pe Trimarco. Nel contesto delle plurime investigazioni con cui gli inquirenti del capoluogo lucano sono impegnati sul fronte delle indagini sui reati di corruzione e con- tro la Pubblica Ammini- strazione, su delega della Procura della Repubblica presso il Tribunale di Po- tenza, la Sezione di Poli- zia Aliquota Polizia di Stato incardinata presso l’Ufficio, ha dato esecu- zione all’ordinanza appli- cativa di una misura cau- telare personale consi- stente nel divieto di con- trattare con la Pubblica Amministrazione e di un sequestro preventivo del- la somma di circa 10 mila euro, emessa dal Gip del Giordano con Viggiano 3775502738 __ Comune di Vietri. Le indagini si sono poi concentrate su ulteriori ipotesi di reato relative ad altri affidamenti di lavori da parte del medesimo Comune di Vietri. In particolare, da tali ulte- riori investigazioni, è emerso, a livello di gravi- tà indiziaria e sempre fat- to salvo il principio di pre- sunzione d’innocenza, che Antonio Viggiano, quale (all’epoca) consigliere co- munale di maggioranza in carica al Comune di Vie- tri di Potenza, accettava da Giuseppe Trimarco, ti- tolare della ditta Trimar- co Led Srls, la promessa dell’elargizione di somme di denaro al fine di com- piere un atto contrario ai suoi doveri d’ufficio, os- sia, come spiegato dal Procuratore distrettuale Francesco Curcio, «dare in affidamento diretto alla predetta ditta, il servizio di addobbo delle strade comunali per le festività natalizie dei mesi di di- cembre 2022-gennaio 2023, ovvero influire su chi, nel Comune di Vietri di Potenza, aveva il pote- re di firmare l’affidamen- to».