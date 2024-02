Il Comune di Salerno partecipa, come di consueto, alla Bit di Milano, la Fiera Internazionale del Turismo in corso in questi giorni nel capoluogo lombardo. Con un suo spazio dedicato all’interno del padiglione della Regione Campania, l’amministrazione comunale, guidata dall’Assessore al Turismo Alessandro Ferrara, promuove alla Bit, unica manifestazione pensata sia per i viaggiatori che gli operatori di settore e uno dei principali eventi fieristici del panorama nazionale ed internazionale, la Destinazione Salerno e il calendario degli eventi culturali e spettacolari in programma nel corso dell’anno 2024. Un focus particolare è dedicato quest’anno all’Aeroporto Salerno – Costa d’Amalfi, con l’avvio dei voli in programma a partire dal mese di luglio. Proprio sul decollo dello scalo aeroportuale salernitano si è incentrata ieri la conferenza stampa “Vola Salerno Vola” promossa dalla Camera di Commercio di Salerno all’interno dello stand Campania nell’ambito di una tre giorni di eventi e talk finalizzati alla valorizzazione delle eccellenze del territorio.”Salerno si conferma sempre più attrattore turistico nel panorama nazionale ed internazionale – dichiara l’Assessore Ferrara – Siamo reduci da uno straordinario 2023 con con un trend di presenze in città in crescita di oltre il 30% (con un dato ancora più significativo per quanto concerne le presenze di turisti stranieri) e con ulteriori segnali positivi per l’anno appena iniziato. È da poco terminata una nuova splendida edizione di Luci d’Artista, che ha portato in città oltre un milione di visitatori, e siamo pronti a vivere un intero anno ricco di iniziative ed eventi culturali e spettacolari che animeranno tutte le stagioni e attireranno in città ancora centinaia di migliaia di turisti. Un ulteriore slancio lo avremo con l’avvio dei voli dall’aeroporto Salerno – Costa d’Amalfi, reso possibile grazie alla tenacia e alla lungimiranza del Presidente della Regione Campania Vincenzo De Luca, che avrà ricadute positive in termini di sviluppo turistico ed economico sull’intero comparto provinciale e regionale. Ora è decisivo che gli enti coinvolti, insieme agli operatori del settore, ognuno per le rispettive competenze, creino un sistema integrato moderno e di facile accessibilità per rendere appetibile il nostro scalo”.