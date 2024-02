Shon Weissman l’attaccante israeliano acquistato dalla Salernitana sul filo di lana è stato l’ultimo ad arrivare in città e, prima del match di Torino. Ecco le sue parole: “Sono davvero molto felice di essere qui, sin dal mio arrivo in aeroporto ho percepito tanto amore e affetto nei miei confronti e non vedo l’ora di poter aiutare la squadra”, ha detto nell’intervista rilasciata ai canali ufficiali della Salernitana. “Il nostro obiettivo è conquistare la salvezza in serie A, ce lo meritiamo. E spero che i miei gol e le mie giocate possano aiutare la squadra, sono qui per questo. Il mio obiettivo personale è realizzare più gol possibile, posso migliorare tanto, così come gli altri calciatori. Sono venuto qui per giocare ma sarò a disposizione del mister e dei miei compagni di squadra, darò il massimo per cercare di vincere più partite possibile e credo che ce la faremo. La cosa più importante è cercare di vincere tutte le partite. Per me la serie A è tra le prime 5 leghe d’Europa e mi sento un privilegiato nel poter essere qui, non vedo l’ora di giocare in uno dei migliori campionati del mondo”.