La dirigente scolastica dell’Istituto Comprensivo Don Bosco di Cava dei Tirreni, Ester Senatore, ha voluto smentire categoricamente le recenti accuse che sono state mosse nei confronti del servizio mensa dell’Istituto. In seguito alle voci e alle dichiarazioni apparse su alcune testate giornalistiche, la preside Senatore ha ribadito che… “Né la direzione, né la commissione mensa, né i genitori, né i docenti hanno mai segnalato alcun tipo di problema legato ai pasti serviti. La commissione mensa, infatti, ha effettuato delle ispezioni durante l’orario di somministrazione dei pasti e non ha rilevato alcunché di quello che è stato riportato negli articoli di giornale. Inoltre, dall’ispezione dei Nas avvenuta lo scorso 26 gennaio – continua la dirigente scolastica – tramite contatto diretto con la ditta che fornisce il servizio, non è emerso alcun tipo di problema in merito alle condizioni igienico-sanitarie e questo si può leggere tranquillamente anche dai verbali. Da questi inoltre non si evince alcunché di quello dichiarato da qualcuno che, a questo punto, ha parlato senza sapere cosa stesse dicendo. Va ancora detto che i docenti dell’istituto comprensivo Don Bosco non hanno mai relazionato né alla direzione, né alla commissione mensa, regolarmente istituita con decreto a ottobre 2023, alcun disagio o disapprovazione in merito a condizioni igienico sanitarie durante la somministrazione dei pasti”. La Senatore ha anche sottolineato che: “Il servizio mensa e di refezione scolastica é unico su tutto il territorio della città metelliana ed è un servizio che viene erogato direttamente dal Comune e quindi tutta la procedura di selezione, affidamento e gara rientra nell’ambito delle competenze dell’ente comunale. Anche i genitori dell’Istituto comprensivo Don Bosco, che sono rappresentati dalla commissione mensa, non hanno rilevato nulla di anomalo, né tanto meno la commissione mensa ha ricevuto segnalazioni da parte dei genitori che usufruiscono del servizio”.

Infine, la preside ha voluto anche fare chiarezza sulle sedi interessate dal servizio mensa… “Attualmente l’Istituto Comprensivo Don Bosco conta due plessi con mensa, il Don Bosco centrale e il plesso Pisapia a Passiano. Precedentemente l’Istituto accorpava altri plessi dove, a tutt’oggi c’è la mensa, quindi, molto probabilmente, c’è stata una cattiva informazione, su quale genitore, quale plesso e a quale istituto comprensivo potesse appartenere, certamente – conclude la Dirigente Senatore – non i genitori e i docenti dell’istituto Don Bosco”.