di Erika Noschese

Forza Italia punta sempre di più sui giovani. Nella mattinata di ieri, infatti, sono stati presentati i coordinamenti giovanili di Bellizzi, Battipaglia ed Eboli. “Quest’oggi abbiamo tenuto l’assemblea provinciale di Forza Italia Giovani ad Eboli, una città strategica per la nostra provincia, un comune che ha tanto bisogno dell’impegno che il nostro partito sta prendendo per i suoi territori. Grazie alla preziosa ospitalità del Consigliere Comunale Giuseppe Norma ci siamo riuniti presso l’Hotel Grazia: ha aperto la nostra convention il Coordinatore Regionale On. Fulvio Martusciello, sempre vicino ai giovani e a tutti gli attivisti della nostra regione, dunque è seguito l’intervento dell’On. Isabella Adinolfi, europarlamentare, ed infine quello del neo eletto coordinatore provinciale Roberto Celano, già capogruppo di FI al comune di Salerno”, ha dichiarato a margine dell’assemblea provinciale da lui presieduta, Pietro Costabile, vice coordinatore regionale vicario di Forza Italia Giovani Campania e coordinatore provinciale di Salerno. “Abbiamo poi proseguito con un’attenta disamina dello stato attuale della nostra provincia, della buona organizzazione che vanta il coordinamento provinciale di Forza Italia Giovani, abbiamo ascoltato con piacere l’intervento del Coordinatore Regionale di FIG, Michele Vitiello, ed infine siamo passati alle importanti nomine che fanno seguito ad una maggiore esigenza di radicamento sul territorio, di valorizzazione dei tanti ragazzi che da tempo collaborano per potenziare il movimento giovanile salernitano di FI”, ha aggiunto Costabile. ono stati nominati: Antonio Trezza e Alessandro Mucciolo vice coordinatori provinciali, Francesco Pio De Stefano coordinatore dell’Area Nord. Successivamente, come anticipato nei precedenti comunicati, sono stati nominati Antonio Belardo coordinatore cittadino di Bellizzi, Francesco Maria Bufano coordinatore cittadino di Battipaglia ed è stato presentato il direttivo cittadino di Eboli, già guidato da Fabio Percopo, composto da Cosimo Rosati, Cosimo Altieri, Giada Mangino e Pasquale Magliano. Sono poi seguiti alcuni importanti interventi come quello del neo vice coordinatore provinciale di Forza Italia, già vicario provinciale di Forza Italia Giovani Francesco Della Rocca, del coordinatore cittadino di Cava de’Tirreni Oscar Barba, del responsabile scuole di Cava de’Tirreni Carmine Petti, del coordinatore dell’area Piana del Sele Eliano Labella, del responsabile Unisa in Studenti per le Libertà Alessio Bertocci e del commissario di SPL Campania Mario Petti. “Un anno di impegni, un appuntamento importante come quello delle europee, tanti progetti per un territorio vasto come la nostra provincia. Ecco il 2024 di Forza Italia Giovani Salerno”, ha aggiunto il coordinatore provinciale della giovanile. “In un periodo storico come questo, dove la politica e i giovani sembrano essere distanti anni luce, una mare azzurra travolgerà la nostra città, grazie al Coordinamento Provinciale guidato Pietro Costabile. Nella Piana del Sele tre importanti città presentano i loro coordinamenti, ovvero Eboli, Battipaglia e Bellizzi, si aprirà una vera e propria sinergia per cui questa macro area politica lavorerà per dare delle risposteai giovani, ma alla cittadinanza tutta”, ha dichiarato Giuseppe Norma, capogruppo forzista al Comune di Eboli. “Purtroppo, come ben sapete, ad Eboli, siamo all’opposizione resteremo all’opposizione perché questa amministrazione in due anni e mezzo non è stato in grado di dare nessuna risposta ai nostri cittadini dal punto di vista delle opere pubbliche e dell’urbanistica, delle politiche sociali – ha aggiunto Norma – Sono lontani dal tessuto socio economico e tutte le scelte che intraprendono sembrano andare in una direzione opposta rispetto alla volontà dei cittadini. Purtroppo subiamo anche le scelte della Regione Campania e di un Partito Democratico che fa di questa terra e soprattutto di Eboli un campo per coltivare fiori. Stiamo per perdere il nostro ospedale, passerà sul nostro territorio la bretella tanto voluta da Alfieri e tante altre opere pubbliche che ci danneggeranno senza premiarci”. Presente anche Fabio Percopo, coordinatore di Forza Italia Giovani per la città di Eboli: “Forza Italia riparte e lo fa da Eboli. In realtà la giovanile c’è sempre stata ad oggi si conferma e cerca di diventare protagonista della scenario politico, insieme alla rappresentanza in consiglio comunale del consiglio Giuseppe Norma e il nostro ruolo sarà quello di intervenire su quelli che possono essere le carenze dell’amministrazione sulla sicurezza, sulla disabilità, sulle politiche sociali, le politiche giovanili. Siamo in prima linea così da poter ridare la giusta dignità alla città di Eboli”. Non ha fatto mancare il suo sostegno ai giovani il coordinatore provinciale Roberto Celano, “con la consapevolezza che abbiamo il movimento giovanile più fulgido ed entusiasta nel panorama politico provinciale e che un grande partito non può prescindere da una grande organizzazione giovanile”, come ha voluto sottolineare anche nel corso del suo intervento. “È un onore per me essere qui e vedere come si è riusciti a lavorare e cooperare in totale sinergia con i comuni della Piana del Sele che, a mio avviso, non è mai stata così coesa”, ha sottolineato Francesco Maria Bufano, coordinatore cittadino di Battipaglia. Intanto, il movimento giovanile sarà protagonista in prima persona nei comuni chiamati al voto: a loro è stata infatti data la possibilità di esprimere una candidatura al consiglio comunale.