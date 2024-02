C’era anche una rappresentanza salernitana l’altro ieri a Pozzilli – ridente Comune molisano, in provincia di Isernia, 50 chilometri a ovest di Campobasso – per l’ufficializzazione dell’ingresso dell’ex europarlamentare Aldo Patriciello nella Lega. L’incontro si è svolto, alla presenza del segretario della Lega e vice presidente del Consiglio Matteo Salvini, presso l’hotel Dora, preso d’assalto da una folla di politici e amministratori, ma anche da tanta gente comune che ha voluto testimoniare all’imprenditore Patriciello, notissimo soprattutto nel settore della Sanità dove opera da tantissimi anni, la propria vicinanza e il proprio sostegno.

Oltre a deputati, assessori e consiglieri regionali e amministratori di varie regioni meridionali, sono stati notati moltissimi sostenitori e amici dell’eurodeputato, che dopo 16 anni di militanza in Forza Italia ha optato per la Lega, partito con il quale sarà candidato alle elezioni Europee dell’8 e del 9 giugno per la quinta volta.

Ospite d’onore, dicevamo, il segretario del partito Matteo Salvini, giunto a Pozzilli per la partenza ufficiale della campagna elettorale.

Tra gli amici che hanno acclamato Patriciello, erano presenti il leader dell’Udc Lorenzo Cesa, il Governatore del Molise Francesco Roberti, il senatore e sottosegretario Claudio Durigon, l’assessore regionale Michele Marone e tanti altri uomini delle istituzioni provenienti, in particolare, dalla Campania e dalla Calabria.

Il consigliere regionale Aurelio Tommasetti, già rettore magnifico dell’Università degli Studi di Salerno, ha sottolineato la grande forza aggregatrice di Patriciello e la grande mobilitazione che si sta creando intorno al suo nome. Nella delegazione salernitana, è stato notato anche il cardiologo Carmine Landi, già amministratore del Comune di Mercato S. Severino, da sempre amico personale dell’onorevole Patriciello.Tra i punti sottolineati dal vice presidente del Consiglio Matteo Salvini, nel corso del suo intervento, l’impegno nel nuovo Parlamento affinché l’Europa diventi, nei fatti, amica delle imprese italiane.