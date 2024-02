«Il presidente De Luca è fantastico, bisognerebbe inventarlo. È stato mio sottosegretario quando ero ministro delle infrastrutture. La sfida non è quella della rappresentazione teatrale ma quella di utilizzare le risorse a pieno per realizzare progetti, troppo spesso abbiamo avuto – al nord come al sud – fondi non spesi o non spesi bene e più che fare ricorsi e controricorsi che fanno solo perdere tempo; il ministro Fitto sta dimostrando serietà e competenza, alla faccia di tutti anche di De Luca, si è visto come l’Europa ci ha seguito ma ora rimbocchiamoci le maniche per rafforzare progetto che sono fondamentali per noi, a partire dalla sfida energica e dalla transizione». Lo ha detto il presidente di Noi Moderati Maurizio Lupi, intervenuto ieri a Salerno in occasione dell’assemblea provinciale del partito, rispondendo alle polemiche sollevate in questi giorni dal governatore della Regione Campania Vincenzo De Luca. Per l’onorevole Lupi quella di ieri è stata anche l’occasione per ribadire che Noi Moderati sarà presente alle prossime elezioni europee, in orbita Ppe e proprio nei giorni scorsi, a Bruxelles, c’è stato l’incontro con il capogruppo del Partito Popolare Europeo, Manfred Weber per confermare l’impegno per il Ppe. Europee ma anche regionali, con il centrodestra pronto a mettersi a lavoro per riconquistare la guida di Palazzo Santa Lucia: «Stiamo lavorando con l’onorevole Pino Bicchielli perché finalmente la Campania torni ad un autorevole personaggio del centrodestra, è fondamentale: la nostra sfida è quella del buon governo, lo stiamo dimostrando con il governo Meloni a livello nazionale e poi perché finalmente il pilastro moderato, i centristi, tornano ad essere protagonisti anche in Campania della proposta politica del centrodestra – ha aggiunto il presidente Lupi – Il successo di questa assemblea è la prova che se ti metti in gioco, se sei serio, se hai una proposta politica seria e competente, non urlata, che affronta i problemi e da risposte concrete non solo la gente ti segue ma ritorneremo ad avere i tantissimi elettori che abbiamo perso, oggi siamo una minoranza ma dobbiamo tornare ad essere maggioranza». E poi una parentesi sull’emergenza sicurezza: «Il parlamentare deve tornare ad essere il portavoce e l’espressione di un territorio, interesse delle associazioni di categoria. Il tema della sicurezza è centrale, abbiamo presentato interpellanze e interrogazioni al ministero degli interni e questo è il compito minimo ma stiamo lavorando con il ministero degli Interni, il ministro Piantedosi proprio perché sul territorio arrivino risposte molte concrete; il nostro modello è quello Caivano, non solo presenza delle forze dell’ordine ma la ricostruzione di un tessuto sociale per permettere alla scuola di tornare ad essere scuola di formazione e di educazione».