Soddisfatto il mister della Salernitana Pippo Inzaghi dopo il pari di Torino ai microfoni di Dazn: “Non ho sentito mio fratello stasera impegnato con Inter-Juve. In difesa abbiamo perso tutti i titolari e abbiamo schierato gli ultimi arrivi che non erano prontissimi. Li ho coperti con gli altri e hanno risposto bene. Il Torino in casa è forte, concedere solo uno-due tiri non è da tutti. Abbiamo avuto l’occasione con Dia, poi pare ci fosse un mani in area. Abbiamo preso 8 rigori, ho visto i miei protestare che erano vicini. Venerdi c’è una grande finale per noi davanti il nostro pubblico. Boateng è stato straordinario, pensavo mi dava del pazzo dopo otto mesi di assenza dal terreno di gioco quando ho deciso di mandarlo in campo. Bene Pierozzi partita sontuosa su Zapata lui che non è difensore centrale. Tchaouna ha attaccato la profondità, abbiamo recuperato Dia ed è un grande vantaggio”