«Quello delle frazioni è un tema importantissimo e non è un caso che come Camera dei Deputati abbiamo costituito una commissione che si occupa proprio di periferia perché le periferie della città stanno diventando sempre più fragili – così come sta diventando fragile nel nostro Paese tutto l’entroterra, tutto quello che non è al centro del dei grandi spostamenti, dei grandi collegamenti. La violenza è purtroppo in questi centri è sempre più aspra, più forte, bisogna intervenire. Noi abbiamo rifinanziato l’operazione Strade Sicure e sicuramente questo servono come elemento deterrente, ma è importante secondo noi rafforzare anche ciò che ci permette la digitalizzazione, cioè, ad esempio tante telecamere possono essere un deterrente importante per una criminalità che spesso non è organizzata ma fa molto più male». Lo ha dichiarato il vice presidente di Noi Moderati alla Camera dei Deputati Pino Bicchielli che, all’assemblea provinciale di ieri, interviene rispetto alla sparatoria avvenuta a Matierno e l’aggressione alle forze dell’ordine. Quella di ieri è stata l’occasione anche per fare il punto rispetto alle competizioni elettorali che caratterizzeranno il 2024: ««Sì, oggi a un anno e più delle elezioni siamo qui a Salerno con il nostro leader nazionale Maurizio Lupi, avremo un momento di incontro e poi inaugureremo la nostra sede provinciale che sarà a Pastena e presenteremo anche i nostri coordinatori provinciali perché ormai il nostro partito è presente non solo in provincia di Salerno con una buona rappresentanza ma anche in tutta la Campania.

Sullo sfondo ci sono tante elezioni perché ci sono le amministrative e saremo presenti con nostre liste in tutti i comuni della provincia di Salerno, a fine anno ci saranno le elezioni provinciali: torneremo a votare con il vecchio sistema, saranno i cittadini a sceglieranno direttamente chi dovrà governare, ma soprattutto a giugno avremo le elezioni europee che saranno un momento importante per il nostro governo», ha aggiunto il deputato salernitano che lancia un appello all’unità. «Il centrodestra unito ha vinto le elezioni politiche, ha vinto tutte le elezioni regionali, Noi Moderati stanno sempre un pezzo importante di questa coalizione con le proprie liste. Abbiamo delle differenze al nostro interno,e lavoriamo per trovare i migliori i migliori candidati. Abbiamo un campo che, a seconda dei candidati, sia amplia». Sempre sul fronte Salerno città il deputato Bicchielli ha annunciato che per quanto riguarda la vicenda Fusandola nulla è ancora chiuso del tutto: dopo la riposta del ministero alla sua interrogazione, infatti, si attende il responso da parte degli altri uffici competenti ma prossimamente dovrebbe tenersi un incontro con il ministero. Immancabile anche il riferimento al tema dell’autonomia differenziata: «L’autonomia differenziata un tema importante che era nel nostro programma di governo. L’autonomia differenziata è prevista in costituzione, l’ha votato il centro-sinistra, l’ha votata De Luca ed è inutile che starnazza contro l’autonomia differenziata che lui ha voluto ma sono convinto che l’autonomia differenziata si avrà solo quando i lep saranno definiti perché sono fonte sicuramente di equilibrio. Oggi noi ci troviamo in questa condizione, con un sud più fragile del nord, perché c’è un criterio, quello della spesa storica, che non funziona e soprattutto siamo in un paese dove c’è la centralità, non c’è l’autonomia differenziata». A ribadire la necessità di un centrodestra unito anche il coordinatore provinciale Luigi Cerruti che lancia ancora un appello all’unità in vista di sfide future: «Noi siamo pronti ad affrontare tutte le sfide, l’abbiamo già dimostrate anche in quelle che abbiamo già affrontato da quando abbiamo iniziato il nostro percorso – ha aggiunto infatti Cerruti – Noi faremo dei discorsi di coalizione perché il nostro movimento politico partito fa parte di una coalizione ben precisa e cercheremo in tutti i modi di andare avanti nel segno di un centrodestra unito. Noi presenteremo le liste in tutti i comuni che andranno al voto».