Nella serata di venerdì, nella sede del Club Mai Sola Salernitana 1919, ennesimo appuntamento con I pomeriggi del Mai Sola: “Salerno per Bamako”. Sono intervenuti Giuseppe Liguori, Gennaro Avino, animatori del ProgeEo, Luca Fusco, in rappresentanza dell’ U.S. Salernitana 1919 e soci del Club, capitanato dal Presidente Antonio Carmando; l’incontro è stato condotto da Gianluca Francese.

Gli organizzatori hanno illustrato l’importantissima iniziativa di solidarietà, evidenziando il grande cuore delle tante persone che fanno donazioni di materiale scolastico, abbigliamento sportivo e no, in favore del Centre Djiguiya di Sabalibougou. È intervenuto un videochiamata Moussa Konatè, fondatore e co-responsabile del Centro, che, già dall’età di 15 anni, conduce attività incentrate sull’istruzione e sul calcio al fine di non abbandonare bambini (sono ospitati circa 120 bambini con un’età compresa tra i 3 e i 15 anni) a guerre interne, povertà, assenza di istruzione e solitudine.

I responsabili hanno raccontato la genesi dell’iniziativa, le fasi della stessa, comprese le enormi difficoltà per far arrivare i materiali a Bamako, il sostegno dell’ U.S. Salernitana 1919, del Comune di Salerno e dei tantissimi cittadini che supportano il Progetto. Il Club Mai Sola ha organizzato una raccolta/sottoscrizione grazie alla quale sono stati acquistati materiali scolastici dalla cartoleria De Sio di Fuorni e indumenti da Casa dolce Casa di Fratte, per permettere ai ragazzi di Bamako di poter svolgere il percorso di istruzione ed avere abiti nuovi.

Tali materiali saranno consegnati Giovedì 8 febbraio, alle ore 16.30, presso il campo Volpe, dove si svolgerà un Triangolare, al quale parteciperanno la Salernitana Under 17, una rappresentativa del Centro Storico e una del Santa Teresa Beach Soccer. Chiunque voglia donare materiale da inviare a Bamako può recapitarlo al Volpe in occasione del Triangolare. Si raccomanda di donare solo materiali nuovi. Tutti al Volpe e, come si dice….“Bussate con i piedi”!!!!!!