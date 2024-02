Il ministro della Cultura, Gennaro Sangiuliano, al congresso provinciale di FdI in corso a Melito (Napoli ha risposto al governatore De Luca che ha lanciato l’allarme al blocco del governo dei fondi per gli eventi culturali. L’esponente del Governo Meloni rivela anche dei numeri che riguardano la Campania: “La Regione ha speso solo 3,5 miliardi sui 9,3 destinati alla Campania, ovvero il 37% delle risorse attribuite per la programmazione 2014-2020. Presentateci un programma credibile e basato su esigenze concrete e lo Stato farà la sua parte e finanzierà il programma, ma non chiedeteci risorse che non sappiamo dove finiscono” conclude Sangiuliano.