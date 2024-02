Può considerarsi pienamente riuscito l’evento “Percorsi di Innovazione e Imprenditorialità” tenutosi il 1° febbraio a Cava de’ Tirreni, presso il Complesso Monumentale di S. Giovanni Battista. Le occasioni per scambiarsi pareri, proposte ed esperienze in un proficuo scambio dialettico tra Università, giovani imprenditori e rappresentanti di aziende multinazionali, sono state diverse ed hanno provato a colmare un divario che spesso c’è tra gli Enti deputati alla formazione e il mondo dell’Impresa. Il workshop di Cava de’ Tirreni, incentrato soprattutto sui macro temi dell’aerospazio e dell’elettronica, ha toccato anche altri segmenti della ricerca e della sua applicazione pratica per una imprenditorialità votata all’innovazione.

L’evento si è proposto di stimolare la collaborazione e la costruzione di ponti tra il mondo accademico e quello imprenditoriale per mezzo di coinvolgenti panel di discussione e presentazioni, incontrando altri imprenditori, condividendo idee e creando connessioni durature. Il nucleo dell’evento è il progetto “Pathways to Innovation and Entrepreneurship”, finanziato dall’Ambasciata USA di Roma e coordinato dalla Professoressa Mita Marra dell’Università di Napoli Federico II. Questo progetto ambizioso mira a facilitare la collaborazione tra imprese e giovani ricercatori attraverso un percorso itinerante di quattro workshop tematici che si svolgeranno tra gennaio e maggio 2024 in Italia e negli Stati Uniti. L’evento di apertura, svoltosi il 31 gennaio al Polo Tecnologico di San Giovanni a Teduccio, quello tenutosi a Cava de’ Tirreni per l’appunto il 1° febbraio, ad Altavilla Irpina (AV) nel prossimo mese di marzo e a Caggiano a fine maggio 2024.

L’evento di giovedì 1° febbraio a Cava de’ Tirreni, organizzato dall’azienda Youbiquo, si è aperto come da programma con i saluti istituzionali del Sindaco di Cava de’ Tirreni Vincenzo Servalli e del Console per l’Ufficio Politico-Economico del Consolato Generale degli Stati Uniti d’America a Napoli Charles Lodbell. La coordinatrice del progetto Prof.ssa Mita Marra ha quindi introdotto le tre relazioni principali dedicate a temi dell’aerospazio, tenute dallo scienziato Carlo Iorio, Co-director del Centre for Research and Engineering in Space Technologies dell’Université libre de Bruxelles, dalla ricercatrice Clementina Sasso dell’INAF Osservatorio Astronomico di Capodimonte, dal docente dell’Università Federico II di Napoli Luigi Carrino, Presidente del Distretto Tecnologico Aerospazione della Campania.

Dieci giovani ricercatori, selezionati tra studenti magistrali in Innovazione Sociale, dottorandi e post-doc in Ingegneria Industriale e Scienze Chimiche, hanno avuto quindi l’opportunità di presentare i propri lavori e mettersi a disposizione delle imprese interessate a investire in innovazione per potenziare la propria capacità imprenditoriale. Nella sessione pomeridiana altre cinque relazioni hanno riguardato casi di collaborazioni tra il mondo accademico e le imprese, e sono state tenute da docenti e ricercatori dell’Università della Campania Luigi Vanvitelli (gli studiosi Francesco Caputo e Alessandro De Luca), dell’Università dell’Insubria (Roberto Celentano), della Long Island Uviversity negli Stati Uniti (Vincenzo Pascale) mentre José L. Diego e Iván Luìs Martìnez Villanueva della Polizia locale di Valencia hanno illustrato un innovativo progetto legato alla sicurezza. Infine, la chiusura dei lavori si è avuta con un interessante tavola rotonda moderata da Pietro Carratù, Amministratore delegato di Youbiquo, dedicata al tema “Sistemi territoriali e mercati globali”: vi hanno partecipato diversi imprenditori di medie aziende e grandi multinazionali: Marco Bellucci Presidente di Mare Group, Raffaele Gigantino Country Manager di Vmware Italy, Francesco Serravalle Presidente GRUPPO Sit Confindustria Salerno, Pellegrino Spina Regional Sales Manager di Lantronix, Aniello Stellato Presidente e Amministratore Delegato di TME, Andrea Miccio Finance Manager for Enterprise della Banca del Fucino. Le conclusioni sono state tratte da Fernando Gómez-Baquero di Cornell Tech, Centro di ricerca della Cornell University a New York.