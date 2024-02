A poche ore dalla chiusura delle operazioni in entrata e uscita della finestra di gennaio del calcio mercato in serie A, il Direttivo del Centro Coordinamento Salernitana Club – presieduto da Riccardo Santoro – sottolinea il proprio malcontento per il bilancio finale della Salernitana nell’ottica di un tanto sperato rinforzamento della squadra a disposizione di Pippo Inzaghi.

“Abbiamo assistito ad un mercato di riparazione con poche luci e molte ombre, l’elemento che più ci preoccupa è la condizione fisica e atletica di alcuni dei calciatori che sono stati acquistati e che dovrebbero concorrere per salvare questo campionato così sciagurato fino a questo punto.

Siamo molto preoccupati anche perchè tutte le voci che riguardavano il possibile rafforzamento del settore offensivo sono state disattese. Sappiamo bene in quali condizioni economiche e con quali legacci ha dovuto operare il direttore generale Walter Sabatini, ma ci aspettavano qualcosa di più.

Detto ciò, come tifoseria organizzata, restiamo pienamente fiduciosi nell’operato del direttore Sabatini e speranzosi che possa smentire i nostri dubbi e le nostre perplessità. Siamo e saremo sempre accanto alla squadra di mister Inzaghi che ha sempre bisogno dell’apporto del suo pubblico per provare questa nuova impresa sportiva”.