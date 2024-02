Un riflesso della storia si diffonde attraverso le strade di Siano, grazie ai 1000 calendari annuali distribuiti dalla Pro Loco. Da ben ventisei anni, questi calendari sono diventati una tradizione intramontabile e un tratto distintivo dell’Associazione, ma quest’anno il focus si sposta in modo suggestivo sulle magnifiche vetrate delle chiese locali. Le Chiese, con le loro architetture maestose e le vetrate colorate, sono al centro di questa edizione speciale del calendario; ogni mese è dedicato a un dettaglio diverso delle vetrate, offrendo una visione unica delle opere d’arte sacre che adornano il luogo di culto.

La scelta di mettere in risalto le vetrate è stata dettata dalla volontà della Pro Loco di valorizzare il patrimonio artistico e spirituale della Comunità. Le vetrate, vere e proprie opere d’arte, sono un’emanazione di fede e creatività, e il calendario mira a celebrare queste meraviglie che spesso sfuggono all’attenzione quotidiana. I dettagli intricati delle opere d’arte sacra vengono catturati con precisione, trasmettendo un senso di spiritualità e bellezza che ha resistito al passare del tempo.

“Abbiamo voluto catturare l’essenza della spiritualità attraverso il nostro calendario di quest’anno”, affermano, il presidente e i volontari della Pro Loco di Siano. “Le vetrate delle nostre chiese sono un tesoro nascosto, e attraverso questo calendario vogliamo condividerle con la Comunità e oltre.”

Ogni pagina di questo speciale calendario racchiude molto più di semplici date e mesi; essa è permeata da un profondo senso di storia locale, ciascuna con un suo prezioso frammento di vita che si intreccia con il tessuto stesso della nostra identità. Il calendario diventa un autentico veicolo di memoria, un ponte solido che connette il passato e il presente con un’affascinante trama di storie e tradizioni, in modo particolare l’attenzione è stata rivolta ai “E Ritte antiche Sianesi”e “Avvenne” per ricordare gli eventi più significativi che si sono verificati a Siano.

La consegna porta a porta, un rituale che si rinnova ogni anno, coinvolge i volontari della Pro Loco che si mettono in cammino per diffondere il calendario in ogni angolo della città. Una pratica che ha radici profonde nella cultura comunitaria, creando un legame diretto tra chi consegna e chi riceve, promuovendo il senso di appartenenza e il rispetto per la storia collettiva. Consegnare questi calendari è più di un gesto, è un atto di preservazione culturale.

La distribuzione del calendario porta a porta è una tradizione che coinvolge non solo gli abitanti di Siano, ma anche coloro che sono legati alla città da lontano; molti residenti Sianesi fuori regione, aspettano con trepidazione l’arrivo del calendario come un collegamento affettivo con le loro radici.

Questa è un’iniziativa che unisce passato e presente, fede e arte, attraverso un gesto tangibile di apprezzamento per le ricchezze della comunità di Siano.