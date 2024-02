Si dice non del tutto soddisfatto della Isam il sindaco di Salerno Vincenzo Napoli che ieri ha rilanciato le parole del governatore Vincenzo De Luca in merito alla manutenzione del verde pubblico in città, alla luce delle tante criticità che emergono, soprattutto in primavera. «Dopo l’iniziativa giudiziaria c’è stato un periodo di blocco proprio della possibilità di manutenzione della città, abbiamo fatto insieme a Natella delle gare e ci sono imprese che stanno lavorando su questo ma non è del tutto soddisfacente. Dovremmo immaginare delle modalità per la manutenzione del verde decisamente migliori – ha detto il primo cittadino – Non siamo soddisfatti noi per primi e immagino che i cittadini abbiano materia per protestare e hanno assolutamente ragioniere, quindi ci impegneremo anche su questo fronte così come abbiamo fatto ad esempio per la raccolta del vetro porta a porta, togliendo quegli orrendi depositi faremo analogamente lo stesso sforzo per fare in modo che ci siano le sfalciature nei tempi dovuti e nei tempi utili per restituire a Salerno le immagini della città ordinata così come sempre». Nel frattempo, si fa sempre più concreta l’ipotesi di affidare il servizio del verde pubblico ad una partecipata del Comune e al momento l’unica ipotesi valutata sembra essere proprio Salerno Pulita che avrebbe offerto già la sua disponibilità a garantire il servizio dal 1 luglio: «Stiamo facendo valutazioni a 360 gradi e valuteremo», ha detto Napoli. Intanto, il sindaco ha annunciato che i lavori sul corso Vittorio Emanuele che hanno subìto uno stop a causa di Luci d’Artista dovrebbero ripartire entro pochi giorni per provare a risolvere anche i problemi di sottoservizi che non erano stati valutati inizialmente e che hanno rallentato la consegna del primo lotto che doveva avvenire entro l’inizo della kermesse natalizia ma così non è stato. er.no