Pellegrino-alla Salernitana in prestito secco. Per il difensore centrale classe 2002 mancava però l’ok definitivo della Fifa per approvare l’eventuale trasferimento. Pellegrino, infatti, prima di approdare al Milan ha vestito la maglia della Platense scendendo anche in campo, da calendario, a campionati europei iniziati. Quello con la Salernitana sarebbe stato quindi il terzo trasferimento nella stessa stagione, fatto vietato dai regolamenti. La Fifa ha però in queste ore approvato la deroga autorizzando il trasferimento