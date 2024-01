«Lavoriamo per l’unità del centrodestra ma non accettiamo prevaricazioni». Lo ha detto il neo coordinatore provinciale di Forza Italia Roberto Celano. «Martusciello ha detto una cosa politicamente ineccepibile: noi siamo stati sempre nel centrodestra è sempre fautori di questa coalizione, fondata da Berlusconi ma è evidente però che qualunque coalizione, di partiti e di uomini, esiste se c’è rispetto reciproco e se non ci sono prevaricazioni. Per questo da oggi lavoriamo e lavoreremo per fare il centrodestra, però non accettando prevaricazioni e non potendo sostenere candidati che non sono stati condivisi su un tavolo di concentrazione. Le coalizioni si fanno quando si condividono, prima e non dopo, progetti, programmi e candidati e chi rappresenta il progetto. Questo mi sembra un concetto elementare che dovrebbe essere alla base di qualunque rapporto tra i partiti di una coalizione, non solo di centrodestra ma di partiti che si alleano e questa è la posizione emersa dall’intervento dell’onorevole Martusciello. È evidente che laddove qualcuno volesse imporre agli alleati un candidato non condiviso è certo che agli altri potrebbero prendere atto di questo tentativo di prevaricazione – ha detto Celano . Forza Italia apre fortemente a ricomporre la coalizione di centrodestra, ma ripartendo da zero senza prevaricazioni, senza imposizioni nel rispetto reciproco delle parti».

Tra i grandi comuni chiamati al voto in provincia di Salerno, ce ne sono due particolarmente attenzionati uno è Capaccio, terra dell’attuale presidente della provincia Franco Alfieri, l’altro Sarno dove le carte sono state rimescolate dopo il passo indietro del candidato sindaco Crescenzo. Qual è attualmente la situazione e qual è il lavoro che porterà avanti da neo coordinatore provinciale adesso?

«Noi ci incontreremo con gli alleati per capire se c’è la voglia di costruire coalizione vincenti ovunque e certamente cercheremo sintesi laddove c’è voglia di condivisione, nel progetto e nel nome che rappresenta lo stesso. Se invece si mantiene in piedi un nome già esposto ancor prima che si trovasse la sintesi dell’intera coalizione quel candidato non può essere il nostro. Noi lavoreremo per l’unità, come abbiamo sempre fatto ma su questo l’onorevole Martusciello è stato molto chiaro: noi siamo per un centrodestra composto da partiti e uomini che si rispettano; siamo per la pari dignità e per la condivisione delle scelte progettuali e degli uomini che rappresentano il programma».

Mettere insieme partiti, anche se della stessa coalizione, ma con le loro idee e valori, non è non è cosa semplice. Qualora non si dovesse trovare la quadra Forza Italia sarebbe disposta anche ad andare da sola?

«È chiaro che gli accordi si fanno prima, non dopo: non si decide prima un candidato per poi chiedere agli alleati di condividerlo, questa cosa non funziona. Mi pare evidente che laddove la scelta non dovesse essere sostanzialmente condivisa, non dovesse essere frutto di una intesa tra i partiti, anche con Forza Italia, quella scelta non può essere da noi sostenuta. Ci tengo a precisare che noi lavoriamo e lavoreremo per il centrodestra unito perché il centrodestra è un’invenzione di Silvio Berlusconi e perché riteniamo di essere indispensabili per la vittoria del centrodestra, lo abbiamo dimostrato anche lo scorso anno alle elezioni amministrative dove le liste di Forza Italia hanno raggiunto risultati importanti a Pontecagnano e a Scafati; lo abbiamo dimostrato alle elezioni provinciali dove la nostra lista è stata seconda solo al Pd e credo che di questi numeri si debba tener conto e così come noi rispettiamo gli alleate, rispettiamo i partiti della collezione esigiamo rispetto».