“Cielo sereno non teme tempesta”. Così in una nota il sindaco di Capaccio Paestum (Salerno) e presidente della Provincia di Salerno, Franco Alfieri in merito agli accertamenti effettuati questa mattina dalla Guardia di Finanza. “Esprimo piena fiducia nella magistratura e negli organi inquirenti – afferma – con la certezza che presto si farà chiarezza nell’interesse mio, degli enti che amministro e dei cittadini che ogni giorno mi rinnovano la loro fiducia. Continua il mio impegno come sindaco di Capaccio Paestum e Presidente della Provincia di Salerno con la dedizione, la determinazione e la tenacia che da sempre mi appartengono e da sempre contraddistinguono il mio agire”.