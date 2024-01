Schianto fatale lungo la statale 7 Bis Nazionale delle Puglie, nell’Avellinese, dove ha perso la vita la 62enne Maria Carmela Capaldo.

La donna, che viveva a Pagani ma era originaria di Nocera Inferiore, era alla guida della sua auto quando, per cause in corso di accertamento, ha perso il controllo della vettura.

E’ andata a schiantarsi contro il muro di contenimento della carreggiata, nel tratto che costeggia lo stabilimento di una casa automobilistica.

Erano da poco trascorse le 21.30 di sabato. L’impatto è stato particolarmente violento. La 62enne di Pagani è rimasta praticamente schiacciata all’interno dell’abitacolo.