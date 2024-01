Hanno portato via soldi, tabacchi e valori bollati i tre banditi che la notte scorsa, intorno alle 4, hanno fatto irruzione nel Tabacchi sul Lungomare Colombo nei pressi del Polo Nautico. Sul posto gli agenti di Polizia della Questura di Salerno per i rilievi del caso. Da quantificare il bottino portato via dai ladri