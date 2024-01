di Erika Noschese

Disposti ad andare con tutti, anche col Pd, pur di riprendere in mano la Regione Campania. Questo in sintesi quanto ha dichiarato l’europarlamentare e coordinatore regionale Fulvio Martusciello intervenuto ieri in occasione del congresso provinciale. Il discorso dell’europarlamentare del Ppe è stata l’occasione anche per lanciare ufficialmente la campagna elettorale con uno sguardo teso già alle regionali in Campania: «Ottobre 2025 è la madre di tutte le battaglie, è la possibilità di mandare in soffitta dieci anni di malgoverno di questa Regione. Per questo motivo siamo fortissimamente mobilitati a fare liste fortissime, con gente che sia radicata e capace di interpretare i bisogni dei territori», ha dichiarato il coordinatore regionale. «Oggi a Salerno chiudiamo la stagione congressuale di Forza Italia in Campania. Sei congressi e tutti e sei all’unanimità, classe dirigente che cresce, tanti giovani, tante nuove professionalità, nuovi ingressi, un entusiasmo crescente e costante, a dimostrazione della grande voglia di lavorare con Forza Italia – ha aggiunto Martusciello – Per questa ragione siamo fortemente ottimisti per il risultato che avremo alle elezioni europee dell’8 e 9 giugno prossimi». Intanto, il congresso provinciale ha dato il via ad una nuova era per gli azzurri che saranno guidati da Roberto Celano mentre Giuseppe Ruberto sarà il vice coordinatore e Pasquale Aliberti il presidente istituzionale. «Faccio un passo avanti, ma sono e resto un militante tra i militanti. Guido una grande classe dirigenti, come si dimostra anche oggi, un partito unito perché l’Unità è un valore. Ringrazio, sotto questo aspetto, Pasquale Aliberti per aver consentito questa unità sostanziale per scrivere insieme una pagina importante di politica e costruite insieme un grande partito, Forza Italia, che sarà il partito trainante della coalizione di centro-destra, anche nella nostra provincia – ha dichiarato il coordinatore Celano – Siamo pronti, ci faremo trovare pronti per le prossime elezioni amministrative, per le elezioni europee e costruiremo e radicheremo il partito per consentire alla Regione Campania di essere liberata, poi nel 2025 da un sistema di potere capillare che controlla socialmente le comunità, che ha fatto danni e disastri in ogni settore; la sanità in primis e su questo tema faremo una grande battaglia con l’intero partito, cercando di coinvolgere anche tutto quanto il centrodestra». Nonostante la morte del leader Silvio Berlusconi il partito è riuscito ad incrementare il numero degli iscritti: «Restano i valori e le idee che ci ha trasmesso Silvio Berlusconi e noi stiamo cercando di trasferire sul territorio e stiamo ottenendo l’adesione di militanti, di eletti, quindi di tanti amministratori che si stanno riavvicinando e c’è un entusiasmo crescente grazie anche all’attivismo del coordinatore regionale Martusciello che sta infondendo entusiasmo nella classe dirigente con la sua presenza costante, continua in tutta la provincia», ha aggiunto Celano. Intanto, il partito è al lavoro per i prossimi appuntamenti elettorali a partire dall’election day del prossimo 8 e 9 giugno: «Parte un periodo di grandi impegni elettorali. Certamente noi cercheremo di farci trovare pronti e faremo comprendere alla Regione Campania che non può continuare ad essere governata da una classe dirigente che oggettivamente dimostra incapacità nell’impegnare e nello spendere fondi europei, nell’assicurare il diritto di cura ai cittadini della Campania. Ci faremo trovare pronti per dare risposte ai Campani, per fare proposte che possono essere attrattive per gli elettori e per avere consensi in termini quindi di voti dai cittadini per consentirci di fare altro rispetto a chi oggi gestisce in modo maldestro i territori e soprattutto la regione Campania».