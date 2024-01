Ieri pomeriggio con una Santa Messa il ricordo commosso di Enzo Fasano, scomparso due anni fa ed ancora nel cuore degli amici e dei militati di Forza Italia. Tutti stretti intorno alla moglie Anna Senatore e al figlio Giovanni. E come annunciato nei giorni scorsi non è voluto mancare Maurizio Gasparri, una amicizia di una vita iniziata nel Msi, proseguita in Alleanza Nazionale prima e in Forza Italia poi. Enzo Fasano sarà ricordato anche questa mattina nel corso del congresso provinciale. Un omaggio sentito per Enzo che ha ricoperto spesso il ruolo di cocodinatore del partito. Tanti amici presenti alla Santa messa. Oltre Maurizio Gasparri c’erano tra gli altri Guido Milanese, Roberto Celano, da Agropoli un altro grande amico di Fasano Capo e tanti altri