Sinergie in Rete sostiene O.R.A. ETS, l’associazione che si occupa di Ricerca, Oncologia ed Assistenza presieduta dal Dottor Giuseppe Di Lorenzo, primario del reparto di Unita operativa complessa di Oncologia dell’ ASL di Salerno dell’Ospedale Andrea Tortora di Pagani. Nei giorni scorsi, infatti, è stata firmata la convenzione con cui Sinergie in Rete si impegna a sostenere i progetti dell’associazione. O.R.A, infatti, sostiene il progresso della ricerca priva di scopo di lucro per lo sviluppo di interventi innovativi e pervasivi di prevenzione oncologica a livello di popolazione, attraverso strumenti diagnostici –omici in grado di identificare con precisione fattori di rischio avanzati legati alla eziopatogenesi ambientale (inquinanti), genetica (alterazioni del DNA), dietetica e comportamentale del cancro.

Sinergie in Rete ringrazia il dottor Giuseppe Di Lorenzo, il dottor Carlo Buonerba, l’amica Anna Maria De Felice per il percorso intrapreso.

Sinergie con tale accordo intende continuare lungo il percorso di ricerca intrapreso a favore della salute dei proprio dipendenti e non solo ed a tutela del territorio.

Sinergie in rete è ricerca.

Sinergie in rete è territorio.

Sinergie in rete è solidarietà.