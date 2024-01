Ecco le parole di Pippo Inzaghi l’anti-vigilia del match con la Roma: “Dobbiamo andare avanti su quello che stiamo facendo. I risultati degli altri ci devono esaltare ancora di più. Io sono convinto che dalla prossima settimana recupereremo anche gli altri giocatori. Sono molto fiducioso. I dati della partita contro il Genoa mi ha detto che il risultato doveva essere diverso. Siamo pronti a fare una grande vittoria. Sono molto convinto che contro la Roma ripeteremo una grande gara. Dia e’ arrivato oggi, ma con un problema muscolare non possiamo rischiare, anche per Pirola non possiamo rischiare. Kastanos dalla prossima sarà arruolabile per i 90 minuti. Se guardiamo il mercato devo giocare io, quelli che ci sono sono tutti arruolabili. Finalmente giovedì si chiuderà il mercato e vedremo quello che è successo. Io mi fido ciecamente del mio presidente e del mio direttore. Dobbiamo continuare sulla strada del gioco e sulla strada della voglia. Penso che questa squadra quando sarà al completo riuscirà a fare le sette vittorie per la salvezza. Mi fa piacere ritrovare Daniele De Rossi sulla panchina che ha sempre sognato. Io preferisco a pensare i miei e quali i migliori da mettere in campo. Con la Roma dovremo sperare in una giornata non ottimale per lei e perfetta per noi. Dia, l’uomo che ha salvato la Salernitana lo scorso anno, quest’anno non l’abbiamo mai avuto. Mi auguro che lunedì sera questa squadra possa raccogliere quello che ha seminato in questo mese.”