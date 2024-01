di Mario Rinaldi

Il quadro politico a Baronissi, in vista delle prossime elezioni per il rinnovo del consiglio comunale, inizia a delinearsi sempre di più. Al momento sono due i candidati a sindaco che hanno ufficializzato la loro posizione: sulla sponda del centrosinistra, Anna Petta del Partito Democratico e su quella del centrodestra Tony Siniscalco di Fratelli d’Italia. La novità è costituita da un rafforzamento della coalizione intorno al nome di Petta, con un documento firmato da otto membri dell’attuale maggioranza di governo: tra questi, due assessori, Alfonso Farina e Giuseppe Giordano, cinque consiglieri comunali Carlo Gaiano, Mariachiara Barrella, Massimo Paolillo, Giuseppe Pasquile e Angela De Divitis e il presidente del consiglio comunale, Giuseppe Sabatino.

Non è stato reso pubblico il patto di alleanza che questi otto esponenti istituzionali hanno sottoscritto, ma la notizia è certa. E di fronte a questa certezza, la posizione di Anna Petta si rafforza, attirando verso sé consensi e sostegno da più fronti. Gli otto firmatari vedono in Anna Petta la figura istituzionale di maggiore spessore, grazie anche alla sua ultradecennale esperienza in campo amministrativo e i suoi ben tre mandati nella qualità di vicesindaco. Una sorta di predestinata, insomma, nei confronti della quale, in tanti hanno la sicurezza che sia giunto il suo momento. Anche se, su questa candidatura si posa l’ombra di un altro attuale assessore: Marco Picarone, anche lui di estrazione PD e anche lui con ambizioni di sedere sulla poltrona di primo cittadino. In una nostra intervista, pur non dichiarandolo in maniera ufficiale, Picarone ha lasciato intendere, con convinzione, di voler scendere in campo. Se così fosse, il PD andrebbe alle urne diviso. E almeno, fino ad oggi, i vertici provinciali e regionali dem, non si sono ancora espressi sulle posizioni dei due candidati. Dagli ambienti istituzionali trapelano indiscrezioni che farebbero pensare ad una sorta di spaccatura interna alla maggioranza di governo, con alcuni che hanno già scelto di appoggiare Anna Petta e i restanti che, di contro, sarebbero indirizzati a seguire Picarone. Tra non molto i nodi verranno al pettine e, gioco forza, si dovranno costituire le alleanze per giungere al voto con le idee ben chiare. Nel frattempo, l’attuale opposizione di governo, attraverso una nota, ha fatto sapere che i consiglieri Luca Galdi, Serafino De Salvo, Maria De Caro, Giovanni Moscatiello e Sabatino Ingino, contribuiranno alla formazione di una lista unitaria i cui cardini saranno la territorialità e l’autonomia. Si pensa che il naturale candidato a sindaco possa essere l’attuale leader dell’opposizione, Luca Galdi. Ma attenzione alle sorprese, che potrebbero non mancare. L’attuale sindaco, Gianfranco Valiante, il cui mandato non è più rinnovabile per le vigenti normative in materia elettorale, non ha ancora deciso il ruolo che ricoprirà. Si presume che gli possa essere affidato un incarico istituzionale al di fuori del Comune di Baronissi. E’ solo questione di tempo, poco, per venire a conoscenza delle alleanze e degli schieramenti che decideranno di scendere in campo per la conquista del governo cittadino nei prossimi cinque anni.