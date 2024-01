«Non sono d’accordo sulla cancellazione del reato di abuso d’ufficio, ma sono per una modifica radicale. Non è coerente con uno Stato di diritto mantenere in piedi una figura di reato così vaga, così aleatoria da esporre gli amministratori, ma anche i magistrati a errori a volte clamorosi». Lo ha detto il presidente della Regione Campania Vincenzo De Luca, parlando a margine della cerimonia di inaugurazione dell’anno giudiziario a Castel Capuano. «Le figure di reato – ha aggiunto De Luca – devono essere definite in maniera chiara, in maniera tale che l’applicazione della giustizia sia chiara e non equivocabile. E poi dobbiamo sempre ricordare che la giustizia è innanzitutto la dignità e la libertà degli esseri umani. La libertà e la dignità degli esseri umani viene prima dei regolamenti, delle leggi, delle istituzioni e della politica, perché la dignità della persona è la sostanza della democrazia. Se ci allontaniamo da questo valore di fondo tutto il resto diventa secondario».