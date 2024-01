Meta: Cosa è il Bonus Internet 2024? Scopri tutto sulle ultime novità e le modalità di funzionamento di questo vantaggio digitale nel nostro articolo.



Intro: Dopo un biennio di attesa, finalmente sono in arrivo gli aiuti per promuovere l’adozione delle connessioni Internet ad elevate prestazioni. Il Ministero delle Imprese e della Qualità del Made in Italy, attraverso Infratel, ha inaugurato la seconda fase del Piano Voucher volto a incentivare la richiesta di connettività a banda ultralarga nelle abitazioni. Questa iniziativa si propone di potenziare l’accesso alla connettività ad alta velocità su scala nazionale, consentendo a un numero sempre crescente di famiglie di fruire appieno dei servizi digitali disponibili.



H2 Che cos’è il Bonus Internet o Bonus Connettività 2024?

Il voucher Internet 2024 rappresenta un buono del valore di 100 euro finalizzato a garantire l’accesso alla connessione internet a banda larga per tutte le famiglie residenti in Italia. L’obiettivo principale di questa iniziativa è difatti promuovere e incentivare la richiesta di servizi di connettività a banda ultralarga in ogni parte del Paese, con l’intento di aumentare il numero di famiglie che usufruiscono di servizi digitali attraverso reti ad alta velocità.

Le stime del Ministero dello Sviluppo Economico indicano che il bonus potrebbe offrire l’opportunità di accedere alla banda larga a circa 1,5 milioni di famiglie. Inoltre, si prevede che tale incentivo possa favorire la competitività tra gli operatori di telecomunicazioni, con una conseguente riduzione dei costi delle offerte Internet.

Questa iniziativa è promossa dal Ministero delle Imprese e del Made in Italy (MIMIT) attraverso Infratel, società impegnata in interventi di infrastrutturazione del Paese per il superamento del digital divide, e si inserisce nella seconda fase del “Piano voucher per l’incentivazione della domanda di connettività in banda ultralarga delle famiglie”.

Vediamo insieme a chi è destinata questa agevolazione e come funziona.





H2 Chi può richiedere il Bonus Internet 2024

Il bonus è aperto a tutte le unità familiari residenti in Italia, senza distinzione di reddito o struttura familiare. Per richiederlo, è imprescindibile che la famiglia:

Non disponga di alcun servizio di connessione internet o che attualmente utilizzi una connessione con velocità di download inferiore a 30 Mbps . Tuttavia, nel caso di nuove attivazioni, solo le famiglie prive di connessione negli ultimi sei mesi avranno accesso a questa agevolazione, fornendo un incentivo particolare a coloro che sono ancora sprovvisti di servizi di connettività;





o che attualmente utilizzi una connessione con . Tuttavia, nel caso di nuove attivazioni, solo le avranno accesso a questa agevolazione, fornendo un incentivo particolare a coloro che sono ancora sprovvisti di servizi di connettività; Non abbia precedentemente beneficiato di altri finanziamenti pubblici per la banda larga, come il Bonus Voucher 2023 o il Bonus TIM Super Fibra.





H2 Come accedere all’incentivo

La procedura per accedere al Bonus Internet e Fibra 2024 sarà comunicata nelle prossime settimane alle famiglie interessate, e probabilmente non sarà necessario presentare una domanda formale. Il valore di 100 euro sarà automaticamente scontato dal fornitore di servizi Internet, la società con cui si stipulerà il contratto, riducendo il costo di attivazione, se previsto, e l’importo del canone mensile, incluso il modem.

Questo include anche la fornitura dei relativi apparati elettronici (CPE) per un periodo che può estendersi fino a 24 mesi.

Attualmente, Infratel ha avviato una consultazione pubblica per incoraggiare i cittadini a condividere commenti e osservazioni entro l’11 gennaio 2024. Gli interessati possono inviare le risposte all’indirizzo e-mail voucher@infratelitalia.it, specificando nell’oggetto “Consultazione Voucher Famiglie Fase 2”. Dal 18 dicembre, è attiva anche una consultazione dedicata agli operatori. Questo processo favorisce la partecipazione attiva della comunità interessata.





H3 Cosa accade se decido di cambiare operatore dopo la richiesta dell’incentivo?

Secondo quanto chiarito da Infratel, il buono potrà essere trasferito liberamente in qualsiasi momento, consentendo il suo utilizzo in caso di cambio di abbonamento e evitando così vincoli contrattuali restrittivi e forme di lock-in sui contratti. Questa circostanza si verifica quando un cliente si trova nell’impossibilità di cambiare fornitore senza affrontare costi elevati e rischi significativi per effettuare la transizione verso prodotti o servizi analoghi.



Attualmente, non è stata fissata una scadenza per la presentazione delle richieste relative al Bonus Internet. Ulteriori dettagli saranno divulgati non appena disponibili.

In sintesi, il Bonus Internet 2024 rappresenta un passo di rilevanza strategica per ampliare l’accesso alla connessione a banda larga a un numero più esteso di famiglie in Italia, promuovendo la digitalizzazione e l’adozione diffusa di servizi online. Mantenetevi informati per ulteriori aggiornamenti su questa iniziativa, la quale promette di potenziare la connettività e promuovere l’inclusione digitale nel paese.



Fonte: Selectra.net