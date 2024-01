Nocera Inferiore. Da ieri il Tribunale di Nocera Inferiore ha il suo nuovo presidente insediatosi con una cerimonia sobria alla presenza di forze dell’ordine, sindaci del territorio, classe forense, procuratore capo e amici colleghi. “Sarò il presidente di un Tribunale al servizio del cittadino, ho scelto Nocera Inferiore perchè sento questo posto anche un po’ mio avendo partecipato a numerosi processi nel corso degli anni” dice Massimo Palumbo che è andato a sostituire il vicario Vito Colucci che a sua volta aveva preso le redini del palazzo di giustizia nocerino dopo le dimissioni di Sergio Robustella avvenute a maggio del 2022. Parole al miele per Palumbo da Leonida Primicerio procuratore generale della Corte d’Appello di Salerno. “Nocera non è per lui una seconda scelta ma la prima avendo rifiutato il prestigioso incarico di presidente di una Corte d’Appello altrove e il motivo per cui ha scelto Nocera non è quello di stare vicino alla sua famiglia ma essere un presidente che recepisce le problematiche dei cittadini e del territorio senza essere un magistrato solo “da scrivania”, ha detto Primicerio che con Palumbo, il procuratore Antonio Cantore e Luigi D’Alessio si è ritrovato come ai vecchi tempi. “Spero di restare fino alla pensione in questa sede, la realtà giudiziaria del tribunale di Nocera la conosco bene. Durante questi mesi non sono stato fermo, assieme a Colucci (il vicario) e agli altri collaboratori abbiamo iniziato a battagliare col Csm, qualche partita l’abbiamo vinta, qualche altra no ma cercheremo di battagliare ancora per ottenere quel che occorre al Tribunale di Nocera”, ha ancora detto Palumbo. Per Primicerio “Palumbo è una garanzia, è il nostro Gigi Riva, poche parole e tanti fatti. Poteva andare altrove, ne abbiamo parlato a lungo. Invece ha scelto di presiedere una realtà complessa in un territorio complesso. Farà bene, ne sono convinto. Non poteva esserci migliore nomina ha rimarcato Primicerio per un tribunale che ha visto in passato passare fior fiori di avvocati e magistrati”, ha concluso Primicerio.