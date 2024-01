Il Maestro Daniel Oren confermato ancora alla direzione artistica del teatro Verdi di Salerno per la stagione 2024, ritenuto – stando a quanto emerso dalla deliberazione di giunta – “tra i Direttori d’orchestra più quotati e richiesti al mondo, universalmente acclamato dal pubblico della lirica per le sue interpretazioni dei capolavori verdiani e pucciniani, nonché direttore ospite di teatri e fondazioni in Europa, Asia, America, tra i quali si ricordano il Metropolitan Opera di New York, il Covent Garden di Londra, l’Opera di Stato di Vienna ed altro ancora”. Per la giunta comunale, infatti, “con la direzione artistica del M° Daniel Oren sono state realizzate al Teatro Comunale Giuseppe Verdi produzioni artistiche di elevato valore alle quali hanno partecipato maestri come Franco Zeffirelli, Gigi Proietti, Lina Wertmuller, Ugo de Ana e cantanti lirici ed artisti di fama mondiale quali Raina Kabaivanska, Renato Bruson, Marcelo Alvarez, Leo Nucci, Francesco Meli, Diana Damrau, Susanna Branchini, Maria Gouleghina, Uto Ughi, Roberto Bolle” ragion per cui il Sindaco del Comune di Salerno ha invitato il M° Daniel Oren a voler confermare la propria collaborazione con il Teatro Verdi per l’anno 2024 alle stesse condizioni dell’anno precedente, ovvero 130.000,00 euro.

