di Marco De Martino

SALERNO – La Salernitana aspetta i rinforzi e pensa alla Roma. In attesa di sbloccare la situazione relativa al mercato, con la cessione di Lovato al Torino ed il conseguente tesseramento dello svincolato Jerome Boateng che rappresentano al momento le due trattative più calde, la squadra granata intensifica il lavoro in vista della delicatissima sfida in programma lunedì sera all’Arechi contro i giallorossi di Daniele De Rossi. Un altro campione del mondo 2006 che proverà a mettere lo sgambetto al suo ex compagno in azzurro Filippo Inzaghi, sempre più sotto esame dopo le ultime tre devastanti sconfitte subite contro Juve, Napoli e Genoa tutte in rimonta.

INZAGHI CAMBIA Per non affondare, il tecnico granata ha deciso di modificare qualcosa nell’assetto tattico della Salernitana. In primis in difesa, dove appare scontato il ritorno alla linea a tre con Daniliuc, Gyomber ed uno tra Fazio e Pirola, entrambi ormai sulla via del recupero. Chi, tra i due, fornirà le maggiori garanzie sotto il profilo atletico sarà titolare. A centrocampo, sulla cordia destra, è sempre più vicino l’esordio dal 1’ di Alessandro Zanoli che dovrebbe prendere il posto di Pierozzi. Conferme invece per Basic, Maggiore, i quali saranno i due mediani e per Bradaric a sinistra, tutti autori di una buona prova contro il Genoa. La novità più importante però riguarderà il reparto offensivo, dove i nigeriani Ikwuemesi e Simy hanno ormai fallito ogni prova d’appello concessa loro da Inzaghi. L’allenatore granata punterà su una linea avanzata tutta fantasia, con Candreva che ritroverà Kastanos sulle trequarti e con il francese Tchaouna (nella foto di Gambardella) che dovrebbe fungere da prima punta. Un falso nueve atipico ma che potrebbe esaltare le caratteristiche del giovane mancino di origini ciadiane, velocissimo, tecnicamente valido e con un fisico strutturato.

QUATTROMILA BIGLIETTI VENDUTI Intanto l’attesa in città per la gara contro la Roma non è quella delle grandi occasioni. Sono stati infatti venduti finora solamente quattromila tagliandi per il match di lunedì sera, di cui poco più di 200 per il settore ospiti che non vedrà la presenza di tifosi giallorossi residenti nella provincia di Roma. Un provvedimento strano visti i rapporti di rispetto reciproco tra le due tifoserie.