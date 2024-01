«Siamo di fronte a un dramma sconcertante e improvviso, che ha lasciato smarrita una comunità. Un evento incomprensibile, che lascia increduli. Dobbiamo pregare per i familiari, far sentire la nostra vicinanza e il nostro bene, in maniera particolare per la figlia adolescente, e affidare a Dio i defunti. Dobbiamo però anche affermare con forza il rispetto per le persone, che non sono proprietà di nessuno, mai. Il rispetto della loro vita e libertà non può essere messo in discussione in nessuna relazione. Che questo tragico evento possa richiamare tutti alla responsabilità nelle relazioni, aiutandoci a crescere in umanità». Con queste parole, il parroco della chiesa della Madonna delle Grazie di Agropoli, dove oggi e domani si terrano i funerali di Vincenzo Carnicelli e Annalisa Rizzo, interviene nel merito. Le sue sono frasi di amore, di pace, di conforto, di preghiera, ma anche di riflessione e di perdono. Il parroco è stato a colloquio con le famiglie delle due vittime e a loro ha portato la vicinanza dell’intera comunitàm, religiosa e non, di Agropoli. Lo stesso ha fatto il vescovo della diocesi di Vallo della Lucania monsignor Vincenzo Calvosa la cui presenza non si esclude alle esequie di oggi e di domani. Sarà molto interessante l’intervento di Don Bruno durante il sacro ufficio. Di sicuro sarà prezioso quanto dirà come del resto è sempre accaduto quando a lui toccava dovere essere la figura di consigliere, di voce amica. Don Bruno Lancuba ha inoltre invitato tutti a smorzare i toni e a rispettare. come del resto tanti appelli, il dolore che ha colpito due famiglie nonché tutta la comunità agropolese. In più, ha voluto lasciare un pensiero alla figlia della coppia, la 13enne che ha perso nel giro di una notte entrambi i genitori e che oggi è stata affidata ai nonni dagli assistenti sociali.