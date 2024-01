Nocera Inferiore. Diciannove mesi dopo l’addio di Sergio Antonio Robustella (avvenuto a maggio del 2022) a causa di carenze di organico e disservizi nel locale palazzo di giustizia, stamani si insedia il giudice Massimo Sergio Palumbo quale nuovo presidente del tribunale di Nocera Inferiore. Lo farà alla presenza del procuratore capo Antonio Centore, classe forense, forze dell’ordine e istituzioni politiche e amministrative delle varie realtà del territorio dell’Agro nocerino, Cava de’ Tirreni e della Valle dell’Irno. Palumbo era stato nominato a ottobre. Nato ad Oliveto Citra nel 1957, ha trascorso la sua vita e la sua professione a Salerno. Nominato giudice nel 1981, è stato istruttore a Biella dal 1983. Nel 1986 è tornato a Salerno e ci è rimasto ricoprendo vari incarichi: sezione civile e penale del Tribunale, consigliere della Corte di Appello, presidente della sezione del Riesame e delle misure di prevenzione del Tribunale del capoluogo, presidente della Corte di Assise, presidente della sezione di Corte di Assise di Appello. Tocca a lui quindi da oggi (dopo il facente funzioni Vito Colucci) reggere le sorti del tribunale nocerino ancora con carenza di organico e con disservizi che negli ultimi mesi aveva portato i penalisti a scioperare per diverse settimane. Palumbo era stato scelto tra dieci candidati. Insieme a lui concorrevano Lucio Aschettino, Francesco Todisco, Francesca Spena, Vito Colucci, Aldo Esposito, Lucia Casale, Mariella Montefusco, Leonardo Pica e Rosario Baglioni. Appassionato di sport, su tutto la bicicletta e la Salernitana. Arriva in un territorio che conosce bene dal punto di vista giudiziario, avendo seguito molti dei processi penali che hanno avuto grande rilevanza nell’Agro nocerino ed è consapevole dei problemi legati ai carichi di lavoro, alla pianta organica e agli spazi. Arriva a Nocera Inferiore per creare e agevolare la sinergia tra le varie componenti cercando di avere accanto (sue parole a ottobre) le intelligenze del territorio affinché, ognuna per il proprio settore, ci si adoperi per risolvere i problemi. Sarà dunque funzione di raccordo per dare risposta ai problemi del locale palazzo di giustizia.