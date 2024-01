“Sento parlare di Balotelli, a mio avviso è un ex giocatore. Abbiamo già in rosa un grande attaccante che ci ha creato qualche problema, non ne aggiungeremo un altro che, a sua volte, ne ha creati diversi nel suo percorso. Non mi spiego come sia possibile che Dia non abbia tante offerte visto il suo valore. Con la Roma dovrebbe rientrare e giocare una ventina di minuti”. E’ quanto dichiarato dall’avvocato Fimmanò, legale del presidente della Salernitana Iervolino, ospite in una trasmissione su un emittente partenopea