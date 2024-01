Tragedia nella mattinata di ieri ad Agropoli. Un uomo, Vincenzo Carnicelli di 64 anni, e sua moglie, Annamaria Rizzo di 43, sono stati trovati morti nella loro casa. Secondo una prima ricostruzioni, notizia trapelata nei primi momenti, si tratterebbe di un femminicidio a cui ha fatto seguito il suicidio dell’uomo.

Questo scenario non è stato confermato dai carabinieri il cui capitano Giuseppe Colella, comandante della stazione di Agropoli, avrebbe parlato di altre piste. In ogni caso, ogni certezza è rimandata a dopo i risultati dell’esame autoptico che dovrebbe essere svolto al San Luca di Vallo della Lucania dal medico legale Adamo Maiese. Suggestione, o supposizione, potrebbe essere un’altra scenda del delitto.

Carnicelli, forse al culmine di un alite, avrebbe aggredito la moglie, impiegata di banca. La donna, sempre nel campo delle ipotesi, si sarebbe difesa e avrebbe ferito a morte il marito. Nessuna pista viene lasciata, ma quella più plausibile sarebbe invece l’aggressione da parte di lui e il conseguente suicidio. Tutto però sarà più chiaro soltanto dopo l’autopsia. A dare l’allarme sono stati i familiari di lei che, non sentendo la donna nella consueta telefonata del mattino, hanno avvertito le forze dell’ordine. Aspetto importante della tragedia è la figlia 13enne della coppia.

Sembrerebbe che non abbia assistito al macabro scenario. Al momento è stata affidata a dei familiari, cosa che dovrebbe rimanere tale. All’inizio si sperava che la bimba fosse a scuola, ma era semplicemente nella sua camera. Gli assistenti sociali intervenuti hanno preso con loro la 13enne e messo in pratica tutti i provvedimenti del caso per poi affidarla ai parenti. Tornando al delitto, poco trapela anche dalle domande del magistrato di turno Vincenzo Palumbo della Procura della Repubblica di Vallo della Lucania. Anche lui ha ribadito la necessità di attendere i risultati del medico legale che dovrebbero arrivare nei prossimi giorni.