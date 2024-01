Il Comune di Salerno è stato alla ricerca di sponsor per iniziative, eventi e manifestazioni varie di carattere culturale per l’assessorato all’Istruzione e alla Formazione nel biennio 2023/2024 e firmate dal dirigente responsabile Alberto Di Lorenzo. Diverse le aree individuate che vanno dalla cultura all’emergenza educativa. Tra i progetti da finanziare “La comunicazione intergenerazionale. Il lavoro delle emozioni” con diciotto incontri educativi di dure ore per un totale di oltre 7mila euro tra compenso per i professionisti pari a 70 euro l’ora e i materiali di consumo per 125 euro; Teatro Scuola Vedere Fare promosso dalla Casa del Contemporaneo per oltre 30mila euro per 30 ore formative per docenti per ogni istituto e tre spettacoli; Trotula promosso da Talea Srl, laboratori ludico creativi di un’ora per un totale di 1.600 euro; il dipartimento di Matematica dell’Unisa ha invece promosso Mentematiko per la sperimentazione di un modello matematico atto a potenziare lo spirito agonistico, le competenze dei giovani allievi nel calcolo mentale e nella stima computazionale per un totale di 1.098 euro; Matematica in gioco promosso da Infordida per un totale di 1.950 euro e sempre la stessa associazione promuove, per 350 euro, Letture ad alta voce che prevede l’acquisto di 20 libri, il rimborso spese del viaggio per i relatori; A Casa della Poesia ha invece promosso il progetto Voci Migranti per un totale di 6mila euro per i gettoni di presenza e spese di viaggio. Si tratta, nello specifico, di progetti che mirano a fare acquisire agli studenti elementi fondamentali per favorire il benessere e la salute mentale e che coinvolgono le scuole cittadine. Iniziative che toccano anche l’aspetto teatrale, coinvolgendo i ragazzi in un processo di grande creatività e rendendoli protagonisti di un percorso formativo che ha l’obiettivo di abbattere le barriere culturali, sociali e territoriali.

Grande attenzione sarà riservata anche alla prima donna medico, Trotula De Ruggiero che sarà raccontata attraverso la fiaba e la storia, destinato agli alunni della scuola primaria attraverso laboratori di disegno creativo. Spazio anche alla matematica con il progetto dell’Unisa che propone la sperimentazione di un modello matematico, tra incontri ed esercitazioni per gli alunni dell’Ic Monterisi e Infanzia Serena, l’Ic San Tommaso D’Aquino e il don Milani. Sempre matematica anche il progetto che sarà coordinato da Michele Baldi, presidente dell’associazione Infordida: attraverso il gioco e lo spirito di competizione, gli alunni possono sviluppare e potenziare le capacità nelle discipline matematiche. Il progetto Letture ad Alta Voce consiste invece nello svolgimento di laboratorio di lettura ad alta voce, attività di ascolto, drammatizzazione di favole e storie sia in italiano che in inglese e sarà previsto anche un convegno di apertura con la partecipazione dell’autore/editore “Rosario Esposito La Rossa” edito dalla Casa Editrice La Scugnizzeria di Scampia per i bambini dai 6 agli 11 anni.

Tra i temi affrontati anche la differenza di genere, il dramma della guerra, i flussi migratori, il dolore dei popoli e l’approccio a società multietniche con il progetto di poesia Voci Migranti destinati agli alunni di Salerno.

er.no