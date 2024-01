Procedono spediti i lavori per la realizzazione del nuovo campo al Volpe. Una struttura provvisoria che accoglierà i tifosi durante i lavori di riqualificazione allo stadio Arechi. Stando a quanto emerso, infatt, entro la fine dell’anno il campo potrebbe essere pronto, salvo problematiche dell’ultimo minuto che potrebbero allungare i tempi di realizzazione. Da Palazzo di Città si respira un clima sereno: il cronoprogramma sarà rispettato e il prossimo anno si potrà dare un nuovo volto all’Arechi grazie ad un finanziamento concesso dalla Regione Campania. Il nuovo stadio dovrà prevedere una capienza di 15030 posti e il progetto prevede importanti interventi di demolizione: saranno abbattuti il Palatulimieri ed alcuni serbatoio presenti nell’area. Anche il campo da calcio sarà spostato: il centrocampo sorgerà in linea d’area dove, attualmente, è ubicato il Palatulimieri. Di pari passo si lavorerà per entrare nel vivo della riqualificazione all’Arechi: secondo il cronoprogramma stilato da Palazzo Santa Lucia, infatti, l’affidamento della gara dovrebbe avvenire entro metà giugno ’24; la consegna dell’esecutivo entro metà agosto ’24; l’apertura cantiere a cavallo tra agosto e settembre ’24, la chiusura e consegna lavori entro dicembre 2025.