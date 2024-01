Siamo stati avvisati quando i familiari hanno scoperto la tragedia. Non ci sono state altre segnalazioni. Una delle ipotesi al vaglio è quella dell’omicidio-suicidio, però ancora non abbiamo risposte certe, ma non ci sono elementi che ci conducano sull’ipotesi del duplice omicidio». Sono le dichiarazioni del capitano della compagnia dei carabinieri di Agropoli, Giuseppe Colella sulla lite sfociata in tragedia stamane in via Gaetano Donizetti ad Agropoli dove sono stati ritrovat ii corpi di marito e moglie